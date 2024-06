Vacanze alle porte, se la data si avvicina non usare i social network: i rischi non li conosce quasi nessuno

Vacanze sempre più vicine? Niente Social Network. Lo diciamo per il tuo bene.

E anche quest’anno, nonostante la feroce crisi e i rincari sempre più forti, ce l’hai fatta a organizzarti per prenotare delle vacanze. Magari hai dovuto ridurre i giorni oppure hai dovuto puntare non al caro agosto per effettuarle, ma comunque ci sei riuscito. Hai compiuto non pochi sacrifici nel corso dei mesi passati per mettere via i soldini necessari e poi hai capito che ne avevi abbastanza per realizzarle.

Grande è stata la tua gioia come la tua soddisfazione. Ok, hai tutte le ragioni del mondo per festeggiare e per essere orgoglioso di te. Ora pensa a godertele al massimo e , nel contempo, di non fartele rovinare. In che senso? Intanto per scongiurare tutto ciò potresti iniziare a stare lontano dai Social Network.

Ok, lo sappiamo che l’idea non è delle più allettanti e che forse inizierai a pensare che ciò sia infattibile. Non per nulla li usi mille volte al giorno anche per motivi personali e ludici. O ancora per mantenerci in contatto con conoscenti e amici, perlopiù virtuali, con il quale condividere pensieri, foto e video.

Vacanze vicine? Allora stacca dai Social

Il punto è che per farlo non utilizziamo la forma privata. No, dobbiamo sempre mettere in piazza tutto quanto, anche se non siamo dei vip. E lo facciamo senza renderci conto che qualsiasi cosa che postiamo, anche se il nostro profilo ha delle limitazioni a livello di pubblico, può comunque essere visto, tramite screen shot da un numero più elevato di persone.

Altri ancora poi potrebbero visionarlo tramite contatti altrui con il loro placido consenso. E non dimentichiamoci nemmeno dei profili fake e degli hacker. I loro numeri poi sono in triste aumento. E così, magari anche tra i nostri amici Social, si può nascondere qualche malvivente, pronto a fregarci in men che non si dica quando siamo in vacanza.

I rischi che ti fanno correre

In primis, se noi avvisiamo il Web del fatto di essere fuori casa, i ladri potrebbero pensare di agire per derubarci proprio in quel momento, riuscendo facilmente a rintracciare il nostro indirizzo grazie ad alcune funzioni. Inoltre sovente tendiamo pure a rivelarlo senza nemmeno rendercene conto, raccontando qualcosa di noi soprattutto nelle chat private.

E se poi postiamo anche foto della nostra dimora, ecco che il gioco per loro è fatto. Attenzione anche a postare foto di biglietti aerei o di passaporti perché i delinquenti potrebbero tentare di derubarci facendoci credere di essere degli addetti delle compagnie per farsi dire i nostri dati sensibili nel primo caso e nel secondo, tramite Qr Code, rubarci persino l’identità.