Uova nel supermercato, hai sempre scelto quelle sbagliate | SOLO queste fanno bene al corpo e alla tasca, parola di Mirko

La scelta delle uova da acquistare. Se non prestiamo attenzione rischiamo di comprare sempre le peggiori

Le uova sono un alimento fondamentale nella dieta di molte persone grazie alle loro eccezionali proprietà nutrizionali. Sono una fonte preziosa di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e grassi sani. Un uovo medio contiene circa 6 grammi di proteine, una quantità significativa di vitamina D, B12, colina e antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, utili per la salute degli occhi. Questo alimento è estremamente versatile in cucina e può essere preparato in vari modi, rendendolo un ingrediente centrale nella cucina internazionale.

Le uova disponibili sul mercato si differenziano non solo per la loro qualità nutrizionale, ma anche per il metodo di allevamento delle galline da cui provengono. Questi metodi sono classificati con un codice numerico stampato sul guscio dell’uovo. Il codice 0 indica che le uova provengono da allevamenti biologici, dove le galline sono allevate all’aperto e con alimenti biologici. Il codice 1 si riferisce a uova da allevamento all’aperto, mentre il 2 indica che le galline sono allevate a terra, ma all’interno di capannoni. Infine, il codice 3 identifica le uova da allevamento in gabbia, una pratica che ha sollevato diverse preoccupazioni per il benessere animale.

Nonostante i benefici nutrizionali delle uova, è importante saperle scegliere correttamente, perché la qualità nutrizionale può variare notevolmente a seconda del tipo di allevamento. Per tali ragioni è importante fare la giusta selezione quando ci rechiamo al supermercato a comprarle. Vi sono tantissimi marchi e tantissime tipologie di uova in commercio e non sempre è facile distinguere quelle buone da quelle da evitare.

I consigli del biochimico e consulente alimentare

Il consulente alimentare Mirko Meo utilizza i social per divulgare informazioni utili inerenti il cibo e i prodotti da supermercato. Grazie al suo lavoro sappiamo che le uova provenienti ad esempio da galline allevate all’aperto o con metodi biologici tendono a contenere una quantità maggiore di nutrienti rispetto a quelle provenienti da allevamenti intensivi. Le galline che hanno accesso al sole e a una dieta naturale producono uova ricche di vitamine A, D, E e antiossidanti come la luteina.

Al contrario, le uova da allevamento intensivo, come sottolineato dal profilo Instagram di mirkomeonutrition, possono contenere livelli più elevati di Omega-6, un tipo di grasso che, in eccesso, può contribuire a processi infiammatori nel corpo. Questo squilibrio tra Omega-6 e Omega-3 è meno desiderabile per la salute.

Le uova migliori da scegliere

Negli allevamenti intensivi le galline sono spesso sottoposte a trattamenti con antibiotici per prevenire malattie legate alla scarsa qualità dell’ambiente in cui vivono. Sebbene le normative impongano che gli antibiotici non debbano essere presenti nelle uova vendute, piccole tracce possono comunque trovarsi nei prodotti finali e influire negativamente sulla salute intestinale e favorire la resistenza agli antibiotici, un problema sempre più preoccupante a livello globale. Si consideri poi che le uova prodotte da galline allevate in gabbia hanno una qualità proteica inferiore rispetto a quelle prodotte da galline che vivono in condizioni più naturali, come l’allevamento all’aperto.

Quindi, come fare la scelta giusta? Il consiglio principale, come suggerito da Mirko Meo, è quello di optare per uova provenienti da allevamenti all’aperto o biologici. Queste uova, pur avendo un costo leggermente più alto, garantiscono una qualità nutrizionale superiore e contribuiscono a una dieta più salutare e bilanciata. Quindi scegliere uova di qualità significa fare una scelta non solo per il proprio benessere, ma anche per il benessere degli animali e l’ambiente.