Uomini e Donne, Maria pugnalata alle spalle da una delle sue pupille: “Mi ha fatto soffrire”

Maria De Filippi non se lo sarebbe mai aspettato da lei! Ecco una confessione inaspettata di una delle sue pupille. Ha ammesso di non aver vissuto bene l’esperienza di Uomini e Donne

Uomini e Donne riscuote sempre con grande successo grazie ai partecipanti che si mettono in gioco con lo scopo di trovare l’anima gemella tra i vari pretendenti. C’è chi riesce nel proprio intento e chi sta ancora aspettando di trovare l’amore.

In questi giorni cavalieri e dame del Trono Over stanno entusiasmando il pubblico per le loro dinamiche sentimentali. Protagonista indiscusso di questi giorni è senza dubbio Maurizio, da poco reduce dalla fine della conoscenza di Gemma Galgani.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno mai visto di buon occhio l’uomo, in quanto sostengono che abbia scelto di corteggiare Gemma per una questione di visibilità. A prescindere da tutto la dama di Torino non perde mai la speranza di trovare il vero amore.

Al centro dello studio tante coppie sono nate e tuttora stanno insieme. Possiamo menzionare Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Purtroppo non tutte hanno avuto un lieto fine. In queste ore ne ha parlato un’ex corteggiatrice scelta da colui che ormai oggi è l’ex fidanzato.

Ex volto di Uomini e Donne non si nasconde più

L’ex corteggiatrice in questione si è presentata quando sul trono era seduto Fabio Colloricchio. Non fu scelto da Teresa Cilia, ragion per cui la redazione gli propose di diventare tronista. Alla fine è andato via mano nella mano con Nicole Mazzoccato.

Attualmente è una nota influencer e anche una madre a tempo pieno. Non ha bei ricordi di quell’esperienza e ne ha parlato qualche ora fa sul profilo social. Con l’Instagram story ha chiarito il suo pensiero.

“Non era un contesto adatto a me”

“Parliamo di 9 anni fa. Di un’esperienza che di bello ha avuto poco, purtroppo. Dove essere attaccata, provocata per tutto il tempo, di certo mostrava una parte di me molto fragile e vulnerabile. Non sono mai stata una persona che litiga, a cui piace parlare e sparare agli altri…Mi direte: ‘Vabbè che sarà mai: andare in un programma televisivo dove conosci un ragazzo e ti dà popolarità'”.

Poi ho proseguito nel suo discorso: “Non era un contesto adatto a me, Io sono molto introversa e non mi piaceva affatto dover spiattellare i fatti miei o dovevo essere il carro espiatorio per ogni cosa, anche se non decidevo io… Quando capita di rivedermi mi viene da piangere a vedermi così…Soffrivo tanto e non ne ero consapevole“.