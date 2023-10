Uomini e Donne, lo studio si tinge di rosa: ex tronista diventa una ‘mamma’ single

Una delle ex troniste chiamate di Uomini e Donne ha dato una lieta notizia ai fan. Ha accolto nella sua vita un nuovo membro

In questi giorni la protagonista indiscussa del programma televisivo di Maria De Filippi è senza dubbio Gemma Galgani alle prese con il cavaliere Maurizio. Quest’ultimo ha deciso di fare un passo indietro dopo delle richieste fatte dalla dama torinese.

In poche parole dopo un mese di conoscenza Gemma ha espresso il desiderio di avere un semplice bacio che è stato negato, di conseguenza tanti sono i partecipanti che vanno contro l’uomo. Secondo il parere della massa sta approfittando della popolarità di lei.

Non a caso l’ha portata con sé ad alcuni eventi di una certa importanza per la sua attività professionale. Il tutto non ha fatto altro che scoraggiarla al punto tale da versare lacrime.

I telespettatori sono dispiaciuti perché Gemma ha portato a casa l’ennesima delusione. In compenso stanno esultando per una splendida notizia data da un’ex tronista. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne, fiocco rosa per un’ ex tronista molto amata

Ecco degli indizi che possono aiutare a scoprire in completa autonomia di chi si tratta. Sì è proposta come corteggiatrice del tronista Mattia Marciano, il quale ha scelto Vittoria Deganello. Poi la redazione mi ha dato modo di sedersi sul trono accanto a Sara Affi Fella. Alla fine ha scelto Giordano Mazzocchi e dopo mesi hanno preso strade diverse.

In realtà durante il trono è emerso che si era accordata con un altro corteggiatore, ma poi le cose sono cambiate perché si è innamorata. La tronista in questione non è altro che Nilufar Addati. Da poco reduce dalla Mostra Cinematografica di Venezia, in queste ore ha dato una notizia ai follower. Ormai è una “mamma” a tempo pieno. Una doccia fredda per i fan, ma in realtà nulla è come sembra.

Nilufar Addati ha presentato la piccola di casa

“Ciao amici, per l’autunno della mia mamma Ieri si è dimenticata di dirvi come mi chiamo! Io sono Renata, per i conoscenti Renatina, per gli amici Tina e per i più intimi Titina, voi sentitevi liberi di chiamarmi un po’ come vi pare”, la frase riportata nella didascalia del post non lascia più dubbi.

Nilufar ha dato una casa a una cagnolina dolcissima. Nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che l’arrivo del simpatico musetto è stato ben gradito.

© Riproduzione riservata