Unieuro, la pazzia di Luglio è servita: aspirapolvere Hoover a soli 116€ | Black Friday estivo: promo valida per 4 giorni

Sconti folli da Unieuro su alcuni prodotti, ma su uno nello specifico: l’aspirapolvere Hoover a un prezzo stracciato.

Con l’estate, le persone sentono di poter concedersi qualche vezzo ulteriore in fatto di spese. Difatti, in molti decidono di partire per le vacanze, smettendo di darsi pizzichi sullo stomaco e spendendo qualche risparmio accumulato durante l’anno di dura fatica, sacrifici e tanto altro.

Ciononostante, esistono anche persone che credono che le vacanze siano sopravvalutate e preferiscono riposare a casa propria, in un momento di estremo relax dal lavoro potenzialmente sfibrante di tutto l’anno. Per queste persone, il denaro potrebbe essere investito in qualche oggetto capace di rendere la permanenza a casa piacevole.

Per questo, alcuni decidono di spendere quel denaro tenuto da parte per acquistare gadget intrattenenti oppure semplicemente qualche elettrodomestico che agevoli la vita in casa. Ad assecondare questa tendenza, ci sono infatti negozi di elettronica e non solo, anche tutti i vari centri commerciali o catene di supermercati importanti.

Tra questi, sembrerebbe esserci proprio Unieuro che, quest’estate, starebbe dando il meglio di sé con il volantino in questione. Le offerte messe a disposizione sarebbero valide però per un tempo limitato, per cui sarebbe davvero il caso di affrettarsi a fare compere. L’occasione è imperdibile.

Il volantino di Unieuro

A quanto pare, per tutto luglio sarebbe disponibile un’offerta imperdibile per quel che riguarda alcuni elettrodomestici venduti da Unieuro. Stando al volantino, infatti, ci sarebbe la possibilità di acquistare l’aspirapolvere e lavapavimenti Hoover a un prezzo incredibile.

Il volantino è consultabile anche online, qualora ci fosse anche altro del reparto tecnologia ed elettrodomestici che possa interessare gli utenti. Le specifiche tecniche dell’Hoover in questione, comunque, sono piuttosto innovative: innanzitutto, si tratta di un elettrodomestico wireless. La sua durata in autonomia è di oltre 30 minuti. Ma il prezzo?

L’offerta Hoover

Per tutta la durata di luglio, presso gli store di Unieuro sarebbe disponibile l’aspirapolvere, lavapavimenti con un detergente incluso Hoover. Il prezzo è di 349,90 euro, tuttavia è possibile pagarne solo 116 di euro qualora si decidesse di spalmare i pagamenti in tre comode rate.

L’occasione è pressoché irripetibile, per cui in molti si sono già affaccendati a comprare l’elettrodomestico in questione. Unica lamentela? La scarsa varietà di colori in cui l’oggetto sarebbe disponibile. Ma è davvero un problema? Con soli 116 euro ogni tre mesi sarà possibile ottenere un oggetto che è il non plus ultra del meglio sul mercato, secondo un buon rapporto qualità-prezzo.