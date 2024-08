Un Posto al Sole, colpo di scena per i fan: “Dovete sintonizzarvi a quest’ora” | Ecco il nuovo orario della soap

Cambia la programmazione della soap campana: ecco le indicazioni giuste per non perdere la puntata di questa sera su Rai 3.

Da pochi giorni, su Rai 3, è tornato il consueto appuntamento con la soap tutta italiana Un Posto al Sole. Le vicende di Palazzo Palladini, ormai da tanti anni, allietano il preserale di tanti telespettatori che seguono con grande pathos tutto ciò che accade ai protagonisti delle varie storie.

In primo piano, Roberto Ferri, non vuole arrendersi alla possibilità di poter crescere Tommaso, bambino che la sua ex, Lara Martinelli, aveva fatto credere essere suo figlio, fino a qualche mese fa. Marina Giordano, moglie di Ferri, proprio nella puntata di ieri, ha evidenziato come però tutto questo affetto nei confronti del bambino (non suo), non lo abbia mai dimostrato agli altri suoi figli, che non sente ormai da tempo (eccezion fatta per Filippo).

Insomma, la relazione tra i due, per l’ennesima volta, sembra essere messa a dura prova. C’è da aspettarsi un colpo di scena nelle prossime puntate soprattutto per la presenza scomoda di Magdalena, zia di Ida e pronta a testimoniare nel processo contro sua nipote.

Purtroppo, se qualche giorno fa abbiamo parlato di Mariella e Guido e delle speranze dei telespettatori di rivederli, dopo la vacanza a Palinuro, di nuovo insieme anche per la felicità del figlio Lollo, la loro storia è giunta al capolinea.

Il ricordo di Vittorio

I motivi sono da ricondurre al fatto che Guido ha confermato di nutrire un sentimento per l’attrice Claudia che è ritornata a Roma ma che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del vigile. A tal riguardo, ha lasciato la casa per andare altrove e far metabolizzare questa separazione sia a sua moglie che al piccolo.

Nei giorni scorsi, però, è venuto a mancare anche uno dei fan più affezionati alla soap, Vittorio Colnaghi che, era anche uno dei fondatori di una delle pagine social più seguite della soap-opera. Lo stesso Roberto Ferri, come altri protagonisti, lo ha ringraziato e salutato con grande affetto attraverso mezzi Facebook e Instagram.

Un Posto al Sole, questa sera cambia orario

Questi gesti, dimostrano ancora una volta quanto possano essere importanti le vicende di attori all’interno di fiction e di soap che ormai da tanti anni entrano in punta di piedi nelle case degli italiani. Proprio i telespettatori devono essere messi al corrente di una decisione che riguarda la messa in onda di questa sera delle vicende di Palazzo Palladini.

Infatti, ieri, durante la puntata, era stata puntualizzata che la puntata odierna sarebbe iniziata eccezionalmente alle ore 20:30. Se, eravamo abituati a vedere la UPAS iniziare alle 20:50, questa sera, avvisiamo amici e parenti e ricordiamo loro che 20 minuti prima bisogna sintonizzarsi su Rai 3 anche per scoprire quello che sta per succedere ad Alberto Palladini.