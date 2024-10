‘Tutto troppo scontato’: Signorini non sa davvero più a cosa aggrapparsi | Ora è davvero l’ULTIMA CHANCE

Sui social in tanti stanno esprimendo un’opinione in merito a una scelta fatta dalle produzione del Grande Fratello. Ecco cosa sta succedendo da qualche ora.

Coloro che seguono assiduamente tutto ciò che accade nella casa del Grande Fratello conoscono alla perfezione tutte le dinamiche tra i vari concorrenti. Per fortuna c’è stato un lieto fine tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, i quali hanno avuto modo di avere un confronto grazie all’intervento di Alfonso Signorini.

Carmen Russo è andata via dalla casa, ma con la consapevolezza di aver tranquillizzato il compagno di vita che adesso si sta mettendo in gioco con uno spirito da diverso. Non si può dire lo stesso di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Ormai tra i due non scorre buon sangue, in quanto i telespettatori assistono spesso a delle discussioni.

È chiaro che tra i due non ci sarà più un ritorno di fiamma, ma nulla è scontato perché i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Stesso discorso riguarda anche Shaila Gatta e Javier Martinez. Dopo un inizio alquanto burrascoso sembra che ora le cose stiano andando per il verso giusto.

Anche Yulia Bruschi e Luca Giglioli si sono avvicinati, però la loro conoscenza risulta essere più limpida e trasparente. Alfonso Signorini si è complimentato con i due per la maturità che stanno dimostrando davanti alle telecamere. Eppure il destino potrebbe metterli a dura prova.

Grande Fratello, la scelta contestata

Il post pubblicato sul profilo Instagram @gfvipnews mostra Yulia e Javier. Ma cosa hanno in comune i due giovani? Semplicemente il Grande Fratello ha deciso che saranno i due concorrenti che andranno nel programma televisivo spagnolo Gran Hermano!

Una notizia che ha colto tutti alla sprovvista, in primis i compagni d’avventura di Yulia e Javier. Probabilmente la loro assenza metterà a dura prova sia Luca che Shaila. Sul web è stato inevitabile una reazione da parte dei fan del reality.

“Che pagliacciata…tutto scontato”

“Che pagliacciata tutto a favore del protetto di Lorenzo… Ma in fondo va bene così almeno Javier capirà che gatta morta ha al suo fianco…Se non c’è Javier io non vedo il GF finché non rientra…Autori siete poco intelligenti, tutto scontato e tutto a favore di Lorenzo così sperano che cada tra le braccia sue…”, ecco cosa ha scritto un utente social nel post pubblicato nella pagina Instagram in questione.

La persona in questione ha espresso il suo pensiero e probabilmente qualcuno concorderà. A prescindere da tutto una cosa è certa: il ragazzo sia già entrato nel cuore degli italiani. Riuscirà a tenersi stretta Shaila? Solo il tempo potrà dare questa risposta. Per ora, una cosa è certa: in Spagna sono andati Lorenzo e Shaila.