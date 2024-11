Tutti pazzi per le arance ma anche la PAPAYA non scherza | Ti salva l’organismo e non lo sapevi: me lo ha detto Giuseppe

Nessuno sapeva che la papaya ha delle proprietà nutritive che potrebbero farti comodo. Scopri di che si tratta.

Le arance non sono solo succose e deliziose, ma sono veri e propri scrigni di benessere. Grazie alla loro alta concentrazione di vitamina C, queste meraviglie arancioni sono potenti antiossidanti che ci aiutano a combattere l’influenza e i malanni di stagione.

La vitamina C, infatti, è fondamentale per rinforzare il sistema immunitario e migliorare l’assorbimento del ferro, un’arma segreta per chi si sente sempre stanco. Ma c’è di più: le arance contengono anche fibre, che aiutano a mantenere l’intestino sano e nutrienti che supportano il cuore. Quando è meglio mangiarle?

La mattina, a colazione, per dare una bella carica alla giornata. E se ti piace inserirle nelle ricette, aggiungila alle insalate: l’aspro si sposa benissimo con verdure come spinaci e rucola. Fun fact? Anticamente si credeva che le arance fossero così preziose da essere usate come doni per celebrità. Ma il suo primato potrebbe essere scalzato.

Il benessere del sistema immunitario

Le arance non sono le sole a giovare al nostro corpo. Gli spinaci, ad esempio, sono un must: contengono ferro, vitamine A e C e sono ricchi di folati che aiutano a costruire cellule sane. Le mandorle, invece, sono piccole ma potenti, ricche di vitamina E, che funziona come un antiossidante naturale.

Lo yogurt invece è il migliore amico della flora intestinale. Infine, non molti potrebbero sapere che anche l’aglio è un prezioso alleato, poiché pieno di proprietà antibatteriche e antifungine che aiutano a proteggerci dai virus – e dai vampiri! Insomma, questo quartetto ci fa da scudo naturale, ma è anche ottimo da mangiare.

E la papaya?

Ne parla il food influencer sulla sua pagina, @giuseppe_healthyveg. La papaya è una vera bomba di salute, tanto che molti la chiamano frutto degli angeli: è ricca di papaina, un enzima che aiuta la digestione e migliora l’assorbimento delle proteine. È perfetta dopo un pasto abbondante, per facilitare il lavoro dell’intestino e farci sentire meno appesantiti. Ma non solo.

Vitamine A, C ed E sono contenute nella papaya e proteggono la pelle e la rendono luminosa. Per non parlare del beta-carotene, che protegge la vista. Tra l’altro, se sei in cerca di ispirazione su come usare la papaya in cucina o scoprire i benefici di una dieta vegetale, dai un’occhiata alla pagina Instagram di Giuseppe. Condivide ricette, trucchi e informazioni nutrizionali su altri superfood.