Tutti pazzi per la pasta Fior Fiore Coop: è merito di questo ingrediente | A produrla è il TOP d’Italia

Tra gli scaffali della Coop è possibile trovare la pasta prodotta da una società alimentare famosissima. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

“La Coop Italia è un sistema di cooperative italiane che comprende una rete di supermercati e ipermercati. Il marchio è attribuito alle loro operative di consumatori consociate a Coop Italia, a sua volta aderenti alla Lega Nazionale cooperative mutue”, ecco cosa si può leggere su Wikipedia.

I punti vendita sono presenti soprattutto al Nord Italia (in particolar modo in Toscana ed Emilia Romagna) e al Centro mentre al Sud sono attivi soprattutto in Puglia, in Sicilia e Sardegna. Fu fondata nel 1967 a Roma con sede principale a Casalecchio di Reno e il presidente è Marco Pedroni.

La chiave del successo è sicuramente proporre ai clienti dei prodotti alimentari di prima qualità con prezzi accessibili a tutti. Il cliente è sempre al primo posto e lo conferma lo slogan “La Coop sei tu”. Dal 1963 al 1984 il logo era rappresentato dalla parola “Coop” a caratteri neri mentre dal 1984 c’è stata una piccola variazione: da un nero a rosso e dal carattere corsivo a quello in grassetto.

Tra gli scaffali è possibile trovare di tutto e di più, in quanto gli amanti della pasta possono sicuramente soddisfare le proprie papille gustative acquistando confezioni a prezzi super convenienti. Ma chi la produce? Andiamo subito a scoprirlo.

Fior Fiore Coop, ecco chi la produce

La pasta Coop è prodotta principalmente da Rummo e da Barilla. Tuttavia è possibile acquistare anche confezioni Fior Fiore Coop al prezzo di 1,10 euro circa ed è prevista una cottura di 12 minuti generalmente.

Se hai in mente di preparare piatti davvero gustosi allora non puoi non acquistare la pasta prodotta proprio da questa società alimentare che opera nel Sud Italia.

Grano duro di prima qualità, l’ingrediente segreto

La pasta Fior Fiore Coop è prodotta dalla Cooperativa Pastai Gragnanesi. Si trova in via della rocca, 20, 80054 Gragnano (NA). Qui si utilizzano le migliori miscele di semola: grano duro di prima qualità a basso contenuto di ceneri ed alta qualità proteica. Sul sito pastaigragnanesi.it è spiegato il motivo che spinge a fare uso di trafile di bronzo di piccole dimensioni.

Lo scopo è assicurare alla pasta una buona trafilatura con bassa pressione. Inoltre è garantita l’essiccazione naturale, lenta e statica per non far perdere né le proteine della pasta né il sapore che rende la pasta unica nel suo genere. “Non far mancare mai nulla sulla tua tavola le Paste Artigianali di Qualità Superiore della Cooperativa Pastai Gragnanesi”, questo si può leggere.