Tutti lo vogliono ma in pochi sanno cucinarlo: il Saltimbocca alla romana è un’eccellenza | Ecco la ricetta segreta

Il saltimbocca alla romana piace a tutti, eppure esiste una ricetta semplice e gustosa che pochi conoscono. Ecco come far leccare i baffi a coloro che inviti alla tua tavola.

La cucina romana è una delle più apprezzate del nostro Paese. È il risultato di un patrimonio prezioso che fa leva su due regole, ovvero abbondanza delle porzioni ed esplosione di sapori. I turisti quando si recano nella capitale italiana non solo ammirano le bellezze storico-culturali, ma approfittano per gustare i piatti tipici del posto. Sul sito ivitelloni.it ci sono delle specialità da non perdere.

In prima posizione ci sono i bucatini all’amatriciana con pecorino fresco, guanciale e salsa di pomodoro. Sono ingredienti semplici, però insieme creano un gusto indimenticabile. Al secondo posto ci sono i rigatoni alla carbonara, un piatto dal colore giallo intenso e una bella manciata di pepe nero.

La Gricia, chiamata anche “amatriciana bianca”, è preparata con pecorino romano, pepe nero e guanciale. C’è anche l’aggiunta di vino bianco o rosso per esaltarne il sapore. Poi ci sono gli gnocchi alla romana fatti con semolino cotto nel latte in passato con le uova. Da non dimenticare le fettuccine all’Alfredo, i cui ingredienti sono burro e formaggio Parmigiano grattugiato.

All’appello non mancano le pennette all’arrabbiata i pomodori con il riso, i carciofi alla romana, insalata di puntarelle e il famoso saltimbocca alla romana. Per questo fantastico piatto c’è una ricetta che sta spopolando sul web.

Saltimbocca alla romana, la ricetta perfetta

“Bracioline di vitello di latte, condite leggermente con sale e pepe, sopra ognuna delle quali si pone mezza foglia di salvia e sulla sabbia una fettina di prosciutto grasso e magro”, ecco come Pellegrino Artusi descrisse nell’Ottocento questo piatto. Si chiamano così perché rappresentano la tradizione gastronomica romana.

Semplicità, velocità, sapore sono le caratteristiche fondamentali. Secondo gli esperti, il vino marchigiano Circeo Sangiovese può accompagnare perfettamente questo gustoso piatto. Sul sito fattoincasadabenedetta.it c’è una ricetta che può fare al caso tuo.

Ingredienti e preparazione

Per questa ricetta occorrono 4 fettine di vitello, 4 fette di prosciutto crudo, mezzo bicchiere di vino bianco, salvia, farina, burro e olio extravergine di oliva in quantità non definite. Per il contorno occorrono patate, aglio, rosmarino, olio extravergine di oliva e sale fino.

Ecco la preparazione: pelare le patate e tagliarle a cubetti per poi metterle in padella con aglio, rosmarino e olio per 15 minuti. Prendere le fettine di vitello e appoggiare sopra una fetta di prosciutto crudo e una foglia di salvia. In una padella bisogna mettere un filo d’olio e burro per poi mettere i saltimbocca infarinati. Sfumare con vino bianco e mettere nel piatto con le patate.