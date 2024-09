Tutti in coda alla LIDL: ultimi giorni per portare a casa il RE MIDA dei prodotti | Con 2€ salvi per sempre la tua auto

Se ti rechi alla Lidl devi assolutamente approfittare di quest’occasione, soprattutto se dedichi tempo alla cura della tua automobile. Basta poco per ottenere un risultato efficace e immediato.

Tra i supermercati più noti in Italia rientrano perfettamente quelli della Lidl. È una catena di supermercati di origine tedesca ed è parte integrante dello Schwarz Gruppe. Tutto ha avuto inizio nel 1932 quando Joseph Schwarz si interessò al settore alimentare, ma solo nel 1977 il figlio Dieter si concentrò sul settore del discount.

La Lidl riscuote ogni anno un grande successo portando a casa degli ottimi fatturati (basta pensare che nel 2022 ha incassato circa 114 miliardi di euro). Il merito è senza dubbio del buon rapporto tra qualità e prezzo che non delude mai. Infatti tra gli scaffali è possibile trovare di tutto e di più: dal cibo ad articoli per la casa.

Secondo quanto riportato su Wikipedia la Lidl sarebbe per grandezza la seconda catena di supermercati più diffusa in Germania. Infatti sono presenti in 26 Stati del mondo, prevalentemente nell’Unione Europea. Sicuramente la chiave del successo è proporre ai fedeli clienti delle offerte strepitose al momento giusto.

Per esempio, dal 23 al 29 settembre 2024 avrà validità il volantino con offerte imperdibili che non riguardano solo i prodotti alimentari, ma anche altri inerenti all’ambiente domestico e non solo. In tal caso c’è una pagina del volantino che mette in mostra tutti gli articoli utili per la cura dell’automobile.

Lidl, una settimana con sconti imperdibili

Nel volantino in questione è possibile leggere fin dalla prima pagina dei prezzi super convenienti. 3 confezioni di fagiolini finissimi costano 4,38 euro con uno sconto del 33% mentre 3 bottiglie di Ginger Zero costano 1,38 euro applicando lo stesso sconto. Continuando a sfogliare il volantino le sorprese non finiscono.

La confezione di Grana Padano Dop a cubetti costa 3,59 euro con uno sconto del 21%. Stesso discorso vale anche per i reparti di frutta, verdura, macelleria, pesce e anche di prodotti per il benessere e per le automobili. Ecco cosa è possibile acquistare a meno di 2 euro!

Spray ravvivante pneumatici, un vero affare

Tra i vari articoli proposti nella pagina 23 è possibile notare subito quello collocato in alto a sinistra. Si tratta dello Spray W5 Reifen Pflege ravvivante per pneumatici a solo 1,99 euro!

Agisce rapidamente rendendo gli pneumatici lucidi, protegge contro le screpolature ed è adatto per ogni tipo di gomma. Un’occasione da prendere al volo da coloro che non possono fare a meno di curare ogni minimo dettaglio della propria auto.