Truffa della metro di Roma, la Polizia Postale lancia l’allarme: ecco cosa rischi se cadi nel tranello | Hanno già raggirato centinaia di cittadini

Attenzione alla nuovissima truffa che sta aleggiando nella Capitale. Riguarda le metropolitane.

In una grande città come quella Eterna, ovvero Roma, dal punto di vista dei mezzi di trasporto, uno che veramente non può mancare è proprio la metropolitana. Essa si rivela molto pratica per effettuare degli spostamenti rapidi e repentini da un quartiere all’altro.

Come ogni cosa, del resto, si tratta di un servizio e, in quanto tale, per essere utilizzato, è necessario che l’utente disponga di un biglietto, acquistato appositamente.

Esso certifica che la persona che si sta servendo del mezzo di trasporto ha pagato il prezzo previsto dal pedaggio, e pertanto che non sta facendo, per così dire, il furbetto del quartierino.

Ed è anche per codesta ragione che entrano in gioco delle figure specifiche e stipendiate dall’azienda di trasporti stessa, tutte quanti facenti parte di un organico. Nel settore dei trasporti quelle più importanti sono i conducenti in primis, che possono pure fungere da bigliettai, e i controllori. Questi ultimi, come lo dice il nome, verificano che sia tutto in regola.

L’importanza della metropolitana

Tuttavia un controllore può anche alle volte smascherare qualche truffa, dopo che un cliente esibisce un biglietto o un abbonamento rivelatosi fasullo, a seguito di una mirata verifica. Questo è quello che sta accadendo oggi nella Capitale per quanto riguarda, come già accennato nel titolo, i trasporti via metropolitana.

La truffa in questione, ad ogni modo, non avviene esattamente nella maniera appena descritta. Difatti, l’ignaro utente non avrebbe nulla a che fare con il controllore. Diciamo che il loro incontro non avverrà mai. Non per nulla, come prontamente segnalato dagli organi della Polizia Postale, tutto quanto avverrebbe rigorosamente online.

Attenzione alla truffa, tutto parte online

La genesi della truffa avverrebbe via Facebook, dove un post, che in realtà non è autentico, afferma che, in occasione del caldeggiato 50° anniversario di lancio di Roma Pass, viene offerta una carta per 12 mesi di accesso gratuito a musei, traporti pubblici ed altre strutture. Coloro che si lasciano ammaliare dalla notizia vengono invitati immediatamente ad accedere ad una nuova pagina.

Qui verranno esortati a compilare un sondaggio e ad effettuare la verifica di autenticità del soggetto. Il tutto deve essere fatto al fine di ottenere una tessera annuale a soli 2€. La Polizia Postale invita dunque tutte le possibili vittime a non cadere nel tranello, evitando di cliccare su codesto link. Difatti, qualora lo facessero, potrebbero andare incontro al reale rischio di vedersi derubati dei propri dati sensibili.