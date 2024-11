Truffa contatore elettrico, a Roma sono tutti SPAVENTATI | Ti mostrano questo tesserino e ti levano pure i calzini: solo così li incastri

Il panico a Roma per la nuova truffa del contatore elettrico: scopri come fare per non cadere nella trappola.

Le truffe sono vecchie quanto l’umanità, ma mentre i metodi cambiano, una cosa rimane costante: la capacità di fare leva su fiducia e distrazione. Dai classici finti eredi milionari di email agli “urgenti” SMS delle banche, i truffatori si reinventano ogni giorno, pronti a sfruttare ogni vulnerabilità umana o tecnologica.

Oggi basta un clic sbagliato su un link per aprire la porta al caos. Ci sono persino truffe romantiche online, dove cuori solitari diventano prede di seduttori che, guarda caso, hanno sempre bisogno di soldi per un’emergenza improvvisa. Anche il mondo fisico non è immune: finti tecnici, finti poliziotti, e chi più ne ha più ne metta.

Tutto per intrufolarsi nelle case o convincere qualcuno a firmare contratti inesistenti. E non pensare che a te non succederà mai: la verità è che nessuno è davvero al sicuro. La strategia vincente dei truffatori è il tempismo e la capacità di sembrare legittimi. Ci vuole un attimo per abbassare la guardia.

Chi finisce nel mirino?

Le truffe non fanno discriminazioni, ma alcune categorie sono bersagli più facili. Gli anziani, ad esempio, sono spesso vittime perché cresciuti in un’epoca in cui la fiducia verso gli altri era la norma. La tecnologia, inoltre, non è sempre il loro forte, rendendoli più vulnerabili agli imbrogli digitali.

Anche i giovani non sono immuni: truffe online, phishing su Instagram o finti annunci di lavoro colpiscono chiunque cerchi di destreggiarsi in un mondo iperconnesso. Insomma, nessuno può abbassare la guardia. Ed è quello che sta succedendo a Roma.

La truffa del contatore

La truffa del contatore è stata raccontata per bene da 7colli.it. Immagina questa scena: un uomo, ben vestito e convincente, suona al campanello e si presenta come tecnico incaricato di controllare il contatore elettrico. A Roma, in via Pirotta, una coppia di anziani è caduta nella rete. Il truffatore ha guadagnato la loro fiducia e li ha invitati a uscire sul terrazzo per un controllo.

Tutto sembrava normale, ma c’era un dettaglio che gli anziani non potevano sapere: un complice era nascosto poco lontano, pronto ad approfittare della porta lasciata socchiusa. Il giovane complice è entrato in casa e ha iniziato a rovistare tra le stanze, puntando a monili preziosi e persino alle fedi nuziali. Ma non tutto è andato secondo i piani: la moglie dell’anziano ha scoperto il ladro, che è scappato insieme al complice. Pensavano di farla franca, ma fuori casa c’era una sorpresa. La Polizia, insospettita dai movimenti strani dei due, li stava già seguendo. Quando li hanno fermati, il complice aveva ancora addosso il bottino.