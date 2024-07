Truffa Android, non scaricate quest’app per nessun motivo: rubano dati e soldi | Vi raggirano con questo ‘social’

Occhio a quel che fai! Non scaricare assolutamente questa App nel dispositivo o ti derubano di tutto quanto.

Ormai lo sappiamo, ma non ci siamo mai abituati all’idea, purtroppo non ce ne possiamo mai stare tranquilli, nemmeno ora che siamo giunti nel cuore palpitante dell’estate 2024. Difatti in questo periodo vorremmo tutti quanti svagarci e rilassarci, oltre che riuscire a staccare, per lo meno per qualche giorno, la spina dalla nostra routine, piena di preoccupazioni.

Il punto è che, anche se siamo al mare, lago, montagna o a fare visita a una città d’arte, le fregature sono sempre in agguato dietro l’angolo. Fra di esse ci sono da annoverare le truffe, sempre più numerose e pericolose. La maggior parte viaggiano sul Web e sui Social. Se ciò capita è perché pure i malviventi, per la verità super aggiornati, sanno di trovare terreno molto fertile per i loro raggiri.

Purtroppo nella loro rete cadono tantissime persone, anche esperte di Tecnologia. Può capitare per via della fretta, che, si sa, è sempre cattivissima consigliera, di commettere un errore. O ancora per non voler indossare un paio di occhiali da vista o da lettura, di prendere lucciole per lanterne.

Non scarichiamo App a cottimo

Peccato che con la brutta aria che tira nel nostro Paese sarebbe invece vivamente consigliato vederci molto bene e non cliccare ovunque e soprattutto scaricare allegati a gogo, così come App. Esse affollano ormai letteralmente i nostri dispositivi mobili, telefonini in primis. Tantissime, ce ne rendiamo conto anche noi, potremmo eliminarle senza problemi.

In molti casi occupano spazio inutilmente, che potremmo utilizzare in ben altro modo. Inoltre possono anche rallentare la velocità del funzionamento dell’apparecchio. Oltre a ciò, siamo sicuri che abbiamo scaricato sul serio quella App, oppure abbiamo posizionato sul telefonino tutt’altro? Adesso ce n’è una che assomiglia a un noto Social Network ma che in realtà fa parte di un’incredibile nuova truffa. Ce ne parla Virgilio.

Un’App a cui prestare grande attenzione

Si tratta di un’App che si finge di essere Tik Tok e che una volta scaricata rende vulnerabili i nostri conti correnti, oltre che i dati sensibili. In poche parole è in grado di rubarci la nostra identità digitale. Sta accadendo a molte persone, dal momento che, al fine di metterla in atto, i malviventi hanno hackerato il Play Store di Android.

Ergo, prima di scaricare qualsiasi App sul nostro telefonino, teniamo gli occhi bene aperti e, se qualcosa non ci convince, prima di procedere con il download, mostriamo tutto quanto al nostro tecnico informatico di fiducia. Infine, utilizziamo sempre un valido antivirus e rimaniamo costantemente aggiornati sugli ultimi sviluppi in materia di sicurezza informatica.