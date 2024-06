Truffa al supermercato, migliaia di consumatori ci son cascati: questa tecnica ha colpito anche la carta igienica

Truffa al supermercato, ora nel mirino ci sta la carta igienica. Anche lei colpita da questo trucchetto.

Ormai andare a fare la spesa, perlopiù con cadenza settimanale, non è più visto come qualcosa di rilassante e persino divertente. Difatti, qualora abbassassimo un po’ troppo la guardia mentre ci addentriamo tra le varie scansie, rischiamo concretamente di ritrovarci alla cassa a dover pagare cifre pazzesche.

Del resto è davvero molto facile farsi abbindolare da ciò che troviamo posizionato in posizioni assai strategiche fin da quando mettiamo piede nello store. In primis il reparto ortofrutticolo ci mette di buon umore, così come la musica bassa e allegra di sotto fondo. E poco dopo ecco che ci conquista con i suoi deliziosi profumi quello dei prodotti da forno.

E quando ormai siamo ben predisposti nei confronti del cibo e degli acquisti in linea generale ecco che spuntano le super offerte nonché i famosi prezzi stracciati di quei prodotti che ci vengono mostrati indispensabili per il nostro benessere. E più ci avventuriamo all’interno del negozio e più troveremo trappole di questo tipo.

Truffa al supermercato, ora nel mirino ci sta la carta igienica

Eh sì, andrebbero viste in questa maniera. Non per nulla tutto ciò non è stato disposto a caso. Difatti anche una catena di un supermercato è retta dalla Legge del Marketing. Ed esso sa essere molto spietato. Diciamo che chi ha ideato i piani sa bene come prendere per la gola il consumatore e indurlo a riempire il carrello anche se in teoria gli servirebbero le classiche due cose.

Ecco perché, se davvero abbiamo segnalato nella lista della spesa, che è da compilare con cura ogni volta che dobbiamo andare al super, è meglio optare per riporre i nostri acquisti di un cestello. In tale maniera eviteremo di comprare prodotti in eccesso dal momento che non ci staranno in quel contenitore. Fatto sta che c’è anche un’ altra fregatura che sta colpendo tutti quanti. Riguarda la carta igienica.

Come cercano di fregarci

Di certo avremo notato che anche lei, che è indubbiamente un bene di prima necessità, ha subito dei paurosi aumenti. Non per nulla in tanti sui Social sentenziano che ormai vale come l’oro. Certo, a disposizione abbiamo a disposizione varie marche e svariate tipologie ma sovente cadiamo nella trappola, studiata a tavolino, che ci fa credere di risparmiare quando non è affatto così.

In che cosa consiste? Nel fatto che il prezzo è magari rimasto sostanzialmente invariato ma ciò che è cambiata è la quantità di prodotto, dunque di strappi a disposizione o di veli che sono meno numerosi. E così noi cadiamo nel tranello con tutte le scarpe, con il concreto rischio poi di dover correre a comprarla nuovamente già dopo pochi giorni.