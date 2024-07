Trova la freccia e sarai una ‘mente rara’ | Nessuno è riuscito nell’impresa: supera questo TEST ed entrerai nell’albo

Vuoi metterti alla prova? Scova le frecce in pochi istanti. Se ce la farai sarai in genietto.

In estate, si sa, la voglia di rilassarsi sale a mille. Fatto sta che talvolta per passare il tempo, se ci troviamo da soli, amiamo, oltre che leggere riviste e bei libri, possibilmente mentre prendiamo la tintarella, pure affrontare dei giochi grazie al nostro fidato telefonino. In Rete ne troviamo un sacco anche talora preferiamo semplicemente scaricare prima una specifica app.

Il problema è che il più delle volte esse, se arriviamo a scaricarne un po’ troppe, vanno a intasare il nostro dispositivo. Tra l’altro pare che alcune siano anche la causa dell‘arrivo di pericolosi virus che poi possono rubarci pure i dati sensibili e quindi pure i nostri soldi. Parola d’ordine è dunque prudenza.

Tuttavia se vogliamo comunque giocare, perché non puntiamo a qualche test? Anche di essi ne troviamo a iosa ma, se faremo un bel salto metaforico, sul Canale YouTube de Il Lato Positivo potremmo scovarne molti interessanti, tra cui quello che vi proponiamo oggi. Vi avvertiamo che sarà lunghetto e che almeno una ventina di minuti dovete sfruttarli per affrontarlo come si deve.

Trova la freccia e sarai un genio

Bevete con calma un bicchiere d’acqua, inforcate i vostri occhiali e indossate le cuffie. Nessuno vi deve disturbare in questo momento. Se infatti vi farete distrarre non riuscirete a rispondere ai vari quesiti in maniera vincente dal momento che perderete la concentrazione che è fondamentale che rimanga in codesto caso bella alta.

Cercate anche di non avvertire troppo caldo perché esso, così come l’afa e l’umidità, non vi permetteranno di ragionare bene. Fatte le doverose promesse, provata a risolvere i ben 18 enigmi proposti. Alcuni sono più semplici mentre altri decisamente più complessi. Il più tosto consiste nel posizionare nella maniera corretta queste quattro frecce, in maniera che ce ne siano cinque.

Risolvi l’indovinello in 10 secondi

Le vedete poste sopra una specie di mappa vuota. In questa scena una giovane donna si è persa nel bosco ed è finita a casa di una strega. Quest’ultima la lascerà andare solo se riuscirà a risolvere l’indovinello. La risposta non è per nulla semplice da dare soprattutto perché abbiamo a nostra disposizione non più di 10 secondi.

Chiaro che una mente allenata è più predisposta a indovinare, così come chi è avvezzo ad affrontare test sotto stress. Resta comunque insindacabile il fatto che per riuscirci al primo colpo bisogna avere un’intelligenza sopra la norma oltre che un pizzico di fortuna che, si sa, non guasta mai nella vita.