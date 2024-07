Tranquilli, vi diamo subito 900€ | Lo Stato non dimentica nessuno: se vivi qui ti spettano per legge

Il rischio sismico in Italia: un problema da non sottovalutare e l’agevolazione statale

L’Italia è un paese con una lunga storia di terremoti devastanti. Da nord a sud, la penisola è caratterizzata da numerose zone ad alto rischio sismico, dove le scosse telluriche possono provocare gravi danni e mettere in pericolo la vita delle persone.

Tra i terremoti più noti della storia italiana ricordiamo quello di Messina del 1908, che causò oltre 80.000 vittime, e il terremoto dell’Irpinia del 1980, che devastò la Campania e la Basilicata, provocando circa 2.500 morti. Più recentemente, il terremoto dell’Aquila nel 2009 e quello di Amatrice nel 2016 hanno ricordato quanto il territorio italiano sia vulnerabile a questi eventi naturali.

Tra le aree attualmente sotto osservazione c’è la zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Questo territorio, di origine vulcanica, è noto per il fenomeno del bradisismo, che comporta l’innalzamento e l’abbassamento del suolo. Negli ultimi anni, i Campi Flegrei sono stati interessati da numerose e preoccupanti scosse sismiche, che hanno messo in allerta la popolazione e le autorità. Dal 2023, si è registrato un incremento nella frequenza dei terremoti, con eventi significativi come quello del 27 settembre e del 2 ottobre 2023, di magnitudo rispettivamente 4.2 e 4.0, e quello del 20 maggio 2024, di magnitudo 4.4.

Per affrontare il problema del rischio sismico e sostenere i cittadini colpiti da tali eventi, il governo italiano ha introdotto il bonus sismico. Questa misura è particolarmente rilevante per coloro che risiedono nelle aree ad alto rischio, come i Campi Flegrei.

Cos’è il bonus sismico e come richiederlo

Il recente decreto Infrastrutture ha introdotto un sussidio specifico, il bonus Campi Flegrei, destinato ai cittadini costretti a lasciare la propria abitazione a causa degli eventi sismici dovuti al bradisismo. Il contributo varia da 400 a 900 euro mensili, in base alla composizione del nucleo familiare. Per poter beneficiare del bonus, l’abitazione deve essere stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti. La procedura per richiedere il bonus è relativamente semplice. Bisogna compilare una domanda allegandovi la dichiarazione di inagibilità, il modulo di richiesta presentato presso il proprio comune di residenza, e un documento di identità valido. Il Comune può richiedere ulteriori documenti per verificare la situazione abitativa e personale.

L’importo del bonus varia a seconda della composizione del nucleo familiare. Si parte da 400 euro mensili per un nucleo monofamiliare, fino a 900 euro mensili per famiglie con cinque o più persone. Inoltre, è previsto un supplemento di 200 euro per ogni componente over 65 o con disabilità riconosciuta superiore al 67%.

Un aiuto concreto per i residenti

Il bonus Campi Flegrei è una misura concreta per aiutare i residenti delle aree colpite dal bradisismo a gestire le difficoltà derivanti dalla necessità di abbandonare le proprie case. Questo sostegno economico è gestito da un commissario straordinario, incaricato di garantire una distribuzione efficiente e tempestiva dei fondi.

Il rischio sismico in Italia è una realtà che non può essere ignorata. Zone come i Campi Flegrei richiedono una particolare attenzione e misure di prevenzione e supporto. Il bonus sismico rappresenta un passo importante per offrire aiuto alle famiglie colpite e per promuovere una cultura della sicurezza.