Tra rocce secolari e calette uniche potrete lasciarvi coccolare da piscine naturali | Si trovano a pochi km da Roma

Vuoi immergerti nelle acque di piscine naturali a pochi passi da Roma? C’è un luogo che fa al caso tuo.

Roma è la Capitale dell’Italia, nonché capoluogo del Lazio. È una delle città più conosciute in assoluto perché ha un patrimonio artistico-culturale immenso che attira la curiosità di tantissime persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Basta menzionare l’Anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo, costruito durante il periodo della Dinastia dei Flavi è ancora oggi è possibile ammirare la sua grandiosità. Nell’arco di un anno miliardi di visitatori possono osservare da vicino l’arena dove i gladiatori nel passato combattevano fino all’ultimo sangue.

Eppure Roma e dintorni offrono tanto altro, come le bellezze paesaggistiche e luoghi immersi totalmente nella natura più selvaggia. Infatti non occorre andare altrove per poter fare un bagno in acqua cristalline.

A tal proposito si possono menzionare le spiagge di San Felice Circeo. Le più belle in assoluto sono quelle de Le Batterie dove è possibile allontanarsi dal caos tipico della città per diventare un tutt’uno con la natura. Sono un tratto di scogliera del Promontorio del Circeo con delle bellissime calette. Un video mostra quanto vale la pena andare lì.

Un’estate ai Caraibi? No, a pochi passi da Roma

Il video in questione è stato pubblicato il 20 luglio 2024 su Instagram nel profilo @misteruniquelife e ha ottenuto più di 19.000 like, chiaro segno che il contenuto ha entusiasmato tantissimi utenti social. Sono state mostrate le immagini di questo luogo con tanto di percorso da fare per raggiungerlo.

“In una splendida cornice del Monte del Circeo è nascosto fra le rocce a picco sul mare una serie di calette naturali lontano da tutti e delle vere e proprie piscine naturali marine. Sto parlando delle famosissime Piscine delle Batterie con acqua color smeraldo che sembra quasi estate ai Caraibi. Vi lascio tutte le info in descrizione per arrivarci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Politi. STORYTELLER (@misteruniquelife)

Ecco il percorso da fare per arrivare nella Piscina delle batterie

“Si parcheggia davanti all’Hotel Punta Rossa e si prosegue a piedi andando dritti superando il cancello verde…Dopo pochi metri c’è una discesa stretta asfaltata…Proseguite e, arrivati davanti al piccolo cancello, girate a destra per il Sentiero che porta al mare…In 3 minuti arriverete alle calette…Un luogo naturale non attrezzato. Consigliate scarpe comode e una protezione dal sole“.

Ecco cosa si può leggere nella didascalia del post. Inoltre è stato consigliato di non portare i passeggini perché il percorso non è adatto, dato che si tratta di una zona immersa completamente nella natura selvaggia. Tuttavia vale la pena perché si può fare un bagno nelle splendide acque di una piscina naturale senza pagare nulla.