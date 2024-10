Tra localini e ristoranti della Capitale si nasconde il TESORO della cucina romana | Gli interni sono da fare invidia al mondo

Se vuoi assaggiare i piatti tipici della cucina romana allora non puoi non sederti a una delle tavole di questa trattoria. Ecco di quale si tratta.

La capitale italiana non è visitata solo per il suo grande patrimonio artistico culturale, ma anche per la buona cucina. È ben risaputo che i piatti più richiesti sono l’amatriciana, la cacio e pepe e la gricia.

Eppure c’è sempre qualcuno che preferisce il pesce alla carne. In questo caso in tanti consigliano un luogo preciso Non molto distante dal centro.

Secondo quanto riportato sul sito scattidigusto.it pare che ci sia una trattoria che propone un menù davvero sorprendente e a testa si spenderebbe dai 40 ai 60 euro. Si trova in una delle zone più caratteristiche di Roma, ovvero il Pigneto, che accoglie locali e ristoranti di’ una nota fama.

Dato che si trova nei pressi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ospita tanti studenti fuori sede e per questo motivo nel corso del tempo la movida è diventata più attiva.

Una trattoria nel cuore della città con menù strepitoso

Tra i siti archeologici di interesse ci sono il Sepolcro di Eurisace, Torrione Prenestino, Porta Maggiore, Basilica sotterranea di Porta Maggiore e il Pepolcro di Largo Preneste. Non mancano ristoranti e trattorie per coloro che amano i piaceri della tavola. Una location in particolare lascerà tutti a bocca aperta.

Stiamo parlando de La Santeria Trattoria Consapevole. Ha uno spazio scoperto e uno semicoperto, ma in ambedue casi le luci soffuse danno un tocco di romanticismo. La caratteristica principale è che ci sono tavoli e sedie antichi con candele che li illuminano. Per quanto riguarda il menù include soprattutto pesce.

Dagli antipasti al dolce, delle prelibatezze davvero uniche

Se vuoi ordinare delle ostriche puoi puntare su tre piatti: le Gilardeau e le Utah Beach. Una delle specialità che vale la pena assaggiare è quella a base di spigola marinata con lime fermentato, cipolla caramellata e coriandolo e costa 14 euro. Chi ci lavora può consigliarti quale vino abbinare a ogni singolo piatto.

Tra i primi ci sono gli gnocchetti di patate con mozzarella di bufala affumicata con cozze e olio al basilico al prezzo di 15 euro. Tra i secondi c’è un piatto vegetariano, ovvero la melanzana alla parmigiana con un pesto di basilico e mozzarella di bufala a 14 euro. Infine tra i dolci c’è la crostatina con crema pasticcera al limone e frutta di stagione e costa la metà dell’ultimo piatto menzionato. Per niente costoso, ma in compenso la qualità e il gusto non mancano affatto.