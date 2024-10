Tokyo si trasferisce a Roma, non è uno scivolone di geografia | In queste date la Capitale sarà TUTTA orientale

Roma si sposta a Oriente. Ottobre sarà il mese del Giappone per la capitale italiana. Evento imperdibile a tema

La cultura giapponese è oggi un fenomeno globale che affascina milioni di persone in tutto il mondo. Questo interesse si è sviluppato e consolidato nel corso degli ultimi decenni, trasformando elementi tipici della civiltà nipponica in vere e proprie icone culturali internazionali. Dalla cucina giapponese, con pietanza come sushi e ramen, ai costumi tradizionali e alle arti marziali, la cultura giapponese ha trovato un posto di rilievo nelle società occidentali, suscitando curiosità e passione per la sua storia, la sua arte e le sue tradizioni.

Negli ultimi anni, l’amore per il Giappone è cresciuto a dismisura, anche grazie alla diffusione massiva degli anime e dei manga, due pilastri della cultura pop giapponese. Oggi, i fan di queste produzioni artistiche non si limitano più a guardare film e serie animate o leggere fumetti, ma partecipano a fiere, eventi tematici, e collezionano oggetti legati ai loro personaggi preferiti. Il fenomeno ha influenzato diverse generazioni di giovani in tutto il mondo, portando molti a studiare la lingua giapponese e a scoprire altri aspetti della cultura di questo paese.

A dimostrazione della portata di questa passione, molte università e istituti hanno iniziato a offrire corsi di lingua e letteratura giapponese, accogliendo un numero crescente di studenti desiderosi di apprendere non solo il giapponese, ma anche la storia, le tradizioni e la filosofia di vita di un popolo così lontano, ma così presente nel nostro immaginario collettivo. Questo crescente interesse si riflette anche nel successo di ristoranti giapponesi, negozi specializzati in prodotti del Sol Levante, e nell’organizzazione di eventi che portano un pezzo di Giappone direttamente nelle nostre città.

Sono partiti i Japan Days romani

Tra i numerosi eventi dedicati alla cultura giapponese in Italia, spicca il Japan Days di Roma, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura nipponica. Secondo quanto riportato da RomaToday, l’evento si è tenuto dal 13 al 15 ottobre 2024 presso la Fiera di Roma, trasformando la città in un angolo di Giappone per tre giorni.

I visitatori si sono potuti immergere completamente nell’atmosfera giapponese grazie a una vasta gamma di attività: laboratori di origami, dimostrazioni di calligrafia giapponese e la possibilità di assistere a esibizioni di arti marziali tradizionali. Non sono mancate, ovviamente, le sezioni dedicate alla gastronomia, con stand che offriranno piatti tipici giapponesi e workshop di cucina per imparare a preparare sushi e altre prelibatezze.

Roma teatro di eventi culturali imperdibili

Uno degli aspetti più entusiasmanti del Japan Days è la possibilità di vivere in prima persona alcune delle tradizioni più iconiche del Giappone. Gli appassionati di anime e manga hanno avuto anche l’opportunità di incontrare cosplayer, assistere a proiezioni di anime e partecipare a conferenze tenute da esperti del settore. L’evento è stato anche un’occasione per esplorare il mercato dell’arte e dell’artigianato giapponese, con espositori che presenteranno prodotti tradizionali come kimono, ceramiche e oggetti decorativi.

L’evento si è posto come un’esperienza unica per tutti coloro che desiderano scoprire il Giappone o approfondire la propria passione per questa cultura. Quindi, se sei un amante della cultura giapponese considera quindi che Roma è il luogo perfetto per esplorare e celebrare questa antica civiltà.