Toh, guarda chi si rivede | Tina e Gianni sono sul piede di guerra: torna a UeD a distanza di anni

Alla fine il ritorno c’è stato. Tina e Gianni non l’hanno presa molto bene.

A volte ritornano, recita il famoso detto. Un detto che di certo si applica alla perfezione a Uomini e Donne. Non per nulla all’interno del dating show più famoso dalla TV Italiana molti suoi indiscussi protagonisti tendono a ritornare anche dopo che sono passati degli anni dalla loro ultima presenza in studio.

E il motivo è molto semplice. Difatti se si è fidanzati non è possibile parteciparvi visto che lo si fa con l’obiettivo di trovare il proprio partner. Tuttavia è anche capitato che alcune dame soprattutto si siano fatte vive nel parterre dopo che le loro ultime frequentazioni si erano concluse e nemmeno nei migliori dei modi.

Altre ancora sono tornate come sorta di special guest per raccontare, in compagnia della propria dolce metà, per raccontare il proseguo della liason e le altre novità. E fra di loro c’è di annoverare la splendida Roberta Di Padua. Il suo legame con l’affascinante Alessandro Vicinanza sta andando alla grande e pare che la coppia presto darà alla luce il primo bimbo.

Uomini e Donne, lui sta per tornare

Tuttavia, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, lei è già mamma di un’altra creatura nata nel corso di una sua passata relazione. E così, a quanto pare, il cavaliere parlerà del suo amore per sua compagna innanzi a una sua super celebre ex. Stiamo parlando della divina Ida Platano, storica dama del parterre che lo scorso anno è salita sul trono.

La sua esperienza da tronista si è conclusa con un niente di fatto e pare che adesso possa riprovarci. Lei, tuttavia, alle prime registrazioni non si è vista. Presentissimo è invece Mario Cusitore che però ora fa parte dei cavalieri. Dunque i due potrebbero rincontrarsi. E oltre a lui la hair stylist bresciana, a quanto pare, potrebbe avere a che fare pure con un suo passato grande amore.

Guarnieri in studio? Tina e Gianni storcono il naso

In sostanza, a quanto spiffera su Instagram l’accorto Lorenzo Pugnaloni, il bel Riccardo Guarnieri sarebbe tornato single dopo la conclusione di una sua lunga storia d’amore con una donna che non fa parte del vasto mondo dello Spettacolo. E oltre a ciò pare che sia prontissimo a tornare a Uomini e Donne.

Il rumors non avrà fatto saltare di gioia né Tina Cipollari né Gianni Sperti che non vedono di buon occhio l’uomo. Quando ormai più di due anni fa era tornato il suo costante tira e molla con la Platano li aveva fatti molto irritare. Ora non resta dunque che attendere qualche giorno per avere delle ghiotte notizie a riguardo.