Todis, le ultime offerte sono da urlo | Finalmente il DETERSIVO più amato d’Italia è quasi regalato: ultime scorte disponibili

Se ti rechi in un punto vendita della Todis sicuramente non te ne pentirai perché troverai dei prodotti a prezzi davvero stracciati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

C’è sempre qualcuno che va alla ricerca del prodotto alimentare e non migliore a prezzi davvero imperdibili e ciò avviene mettendo a confronto vari volantini di supermercati diversi. Questo accade maggiormente oggigiorno per via del periodo delicato da un punto di vista economico.

Non a caso ci sono persone che non riempiono fino all’orlo il carrello della spesa. Per fortuna sono tante le società della grande distribuzione organizzata che vanno incontro in tutti i modi a chi frequenta assiduamente i loro punti vendita.

A tal proposito non si può non menzionare la società della Todis, fondata nel 1994 e mirata sul discount non solo nel Centro, ma anche nel Sud Italia. Per il momento è presente in 11 regioni italiane con più di 300 punti vendita che si concentrano soprattutto in Umbria, Campania, Calabria e Sicilia.

Solo nel Lazio si contano 166 ed è proprio in questi che si trovano delle offerte super vantaggiose. In questi giorni, per esempio, è stato messo a un prezzo conveniente uno dei detersivi più richiesti in circolazione. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un detersivo della Todis sarà tuo a un buon prezzo

Si tratta di un detersivo per lavatrice dermatologicamente testato con una formula ultra concentrata. Andando nello specifico, contiene sbiancanti ottici, profumo, conservanti e sapone. Sul sito della Todis si può leggere un consiglio che vale la pena seguire.

“Lavare separatamente i capi bianchi, colorati e i sintetici… Attenersi sempre alle istruzioni di lavaggio riportate sull’etichette degli indumenti, versare il prodotto nella vaschetta della lavatrice, seguendo le dosi consigliate. Non versare direttamente sui tessuti di lino. Non usare per lana e seta”. Ecco la descrizione di uno dei detersivi che sicuramente avrai acquistato almeno una volta nella tua vita.

Ecco delle offerte pazzesche

Il detersivo in questione altro non è che Rixel Detersivo Bucato al profumo di Marsiglia da 3 l a 4,40 euro. Per chi si intende di questa marca può leggere nel sito della Todis che della Rixel sono disponibili a prezzi stracciati anche il Detersivo liquido per lavatrice fresco pulito a 4,40 euro da 3 l e il Bucato in polvere a mano in lavatrice da 2,69 euro.

Da non dimenticare il Black detersivo per capi scuri a 2,19 euro e il Detersivo lavatrice freschezza di lavanda a 5,29 euro, ma in questo caso si hanno 4 l. Anche se l’offerta è scaduta qualche giorno fa non è detto che tu non possa trovare questo prodotto nei discount del Lazio a prezzi altrettanto vantaggiosi.