Tintarella perfetta, il trucco sta in questo alimento: mangiane una ogni giorno e ti abbronzi anche senza sole

Abbronzatura dorata e meravigliosa grazie a questo alimento. Fanne il pieno e ti abbronzerai alla grande!

Ci siamo, la stagione delle giornate intere trascorse al mare, al lago o in piscina per tentare di ottenere la tintarella perfetta da esibire più che sul posto di lavoro, quando si esce con gli amici, è praticamente giunta. Molti poi, avendo la ghiotta possibilità di sfruttare o il balcone o il giardino di casa propria, hanno già iniziato a prendere il sole nelle giornate più calde e assolate.

Di certo farlo nella quiete della propria dimora, ben lontani da occhi indiscreti, ci aiuta a rilassarci maggiormente. E così anche chi teme di non aver superato la famigerata prova costume tira un bel sospiro di sollievo. In ogni caso, al di là di dove decidiamo di stenderci per ottenere una valida abbronzatura, dobbiamo sempre spalmarci, prima dell’esposizione, sul corpo una buona crema solare con la protezione adatta alla nostra pelle.

Tuttavia, anche se tendiamo ad abbronzarci facilmente, è comunque d’uopo, soprattutto all’inizio, optare per quella più alta e poi, pian piano, puntare a quelle più basse. In ogni caso non è ciò che determina o meno il nostro grado di abbronzatura. Detto ciò, rammentiamoci anche di procedere all’azione dello spalmo ogni 3 ore e di rifarlo qualora tendiamo a farci un tuffo.

Abbronzatura al top, attento a cosa metti in tavola

Se poi amiamo andare al mare stiamo attenti alla sabbia e alla salsedine che possono procurare irritazioni alla pelle. Evitiamo poi di esporci durante le ore più calde e di tanto in tanto mettiamoci anche all’ombra. Copriamoci il capo con un cappello e manteniamoci costantemente idratati, bevendo possibilmente dell‘acqua naturale non eccessivamente fredda.

Per evitare di sembrare delle maschere, non trucchiamoci e copriamoci gli occhi con degli occhiali da sole dalle lenti scure. Leghiamoci i capelli e anche per loro pensiamo a una protezione valida. Infine, se vogliamo abbronzarci al top in totale sicurezza, prestiamo maggiore attenzione a che cosa mettiamo in tavola. Grazie a questo alimento l’abbronzatura sarà super garantita.

Le carote, mai più senza in estate

Di che cosa stiamo parlando? Chiaramente di loro, delle mitiche carote! Le possiamo gustare da sole, come delizioso contorno, così come unite alla classica insalatona, che fa subito estate, oppure come ingrediente principale di una frittata che ha sempre il suo insindacabile perché. E nei periodi caldi è ottima fredda, da gustare in spiaggia.

Le carote tra l’altro sono pure ricche di acqua e di sali minerali, dunque fantastiche per mantenerci in forma, in forza e super idratati. Ed è per questo motivo che non possono e non devono mai e poi mai mancare all’interno della nostra dieta, intesa però come alimentazione, estiva e tardo primaverile.