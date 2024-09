“Ti portano a un circolo vizioso”: l’ex cantante di Amici non ne fa più mistero | Il retroscena che tutti ignoravano

Ha parlato senza mezzi termini di circolo vizioso l’ex star di Amici. Il racconto dei fatti.

Settembre è arrivato e con esso il fischio d’inizio della nuova stagione televisiva. Dunque i programmi più amati stanno per tornare a farci compagnia. E fra di essi non possiamo non annoverare anche il padre di tutti i talent, che ogni edizione ci regala tantissimi talenti sia per quanto concerne il vasto mondo della musica che della danza.

Stiamo ovviamente parlando di Amici la cui prima puntata dell’edizione 2024 domenica 15 settembre 2024, esattamente poco prima di Verissimo. Dunque è tutto pronto per farci conoscere gli allievi della scuola più famosa e agognata di tutta Italia. Grande attesa poi c’è per conoscere i nomi definitivi dei professori.

Non mancheranno le sorprese e gli special guest. E fra di essi molte volte figurano ex partecipanti al programma che oggi sono famosissimi e vincenti nel loro campo. E non per forza di cose hanno alzato al cielo, nel corso della finalissima, la coppa del vincitore. Degli esempi lampanti in tale direzione sono rappresentati da Elodie e Annalisa, da tempo considerate delle vere dive che arrivarono seconde.

Amici, un ex allievo ha parlato di “circolo vizioso”

Ora però c’è un ex allievo che ha lasciato di stucco i numerosi fan del programma con alcune sue par0le. Parole che fanno molto male sia al cuore che all’anima e che non possono lasciare indifferenti. Lui è un bravo cantante e un ragazzo molto sensibile ma nel contempo dal temperamento ribelle.

Possiede un modo tutto suo di cantare e ha avuto come coach la strepitosa Anna Pettinelli che lo ha sempre sostenuto con coraggio e affetto anche quando il giovane, dopo aver deciso di uscire dal talent, ha deciso poco dopo di ritornare. Ora lui ha deciso di parlare a cuore aperto con il suo pubblico sui Social citando ” un circolo vizioso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ayle (@ayledamned)

Ayle e la sua toccante confessione

“Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata. Le cattive abitudini ti portano soltanto a un circolo vizioso, un loop che si ripete e ti rovini solo la salute. Ho capito che il piacere immediato non esiste, è solo un’illusione che le sostanze provocano“, ha scritto Ayle in un lungo messaggio condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Il suo problema così annunciato ha spezzato i cuori dei suoi fan sebbene, come ci ha ricordato Gossip e TV, già a Musicaletter.it lui aveva parlato di ciò, anche se non direttamente e in maniera così chiara. Ora il ragazzo ha deciso di voler venire allo scoperto mostrando anche quel lato di lui sconosciuto ai più.