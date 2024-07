Test Visivo dell’attenzione | Nessuno riesce a mantenere la concentrazione per più di 12 secondi: tutta colpa del ‘fiore’

Test Visivo legato all’attenzione, praticamente nessuno lo risolve. La colpa? Di una specie di fiore.

Non è di certo facile oggi riuscire a possedere una mente agile, fresca e allenata. Il caldo, diventato torrido in questi giorno, non ci è di grande aiuto. Come non lo sono tutte le numerose e varie preoccupazioni che fanno capolino costantemente all’interno della nostra vita. Vivere in un mondo che temiamo possa andare a rotoli da un momento all’altro e dove la precarietà la fa da padrona assoluta non è il massimo.

E non lo è per la nostra salute, sia fisica che mentale. Inoltre dal momento che difficilmente potremo andare in vacanza, perlomeno molto di noi dovranno amaramente rinunciarci, visto i rincari a dir poco spaventosi che sono avvenuti anche nel settore Turismo, il nostro umore è, come si suol dire, sotto i tacchi.

E così alla stanchezza del corpo si aggiunge pure quella del cervello. L’attenzione se ne va e non riusciamo a rimanere concentrati che per pochi istanti, dimenticandoci pure a stretto giro cosa ci ha detto il nostro collega poco prima o a che cosa stavamo pensando a noi riguardo a quel testo da revisionare. Per evitare che tutto ciò accada, oltre che a cercare comunque di riposare, sfruttiamo i test.

Test visivo dell’attenzione, questa nostra ormai grande sconosciuta

In Rete ne troviamo tantissimi, assolutamente gratis e ciò è da vedersi come una manna dal cielo vista la pazzesca crisi che respiriamo tuttora a pieni polmoni pure in Italia. Quelli visivi sono tra i più gettonati dagli utenti di ogni età che poi, il più delle volte, amano condividere i risultati ottenuti sulle varie piattaforme Social.

Quello del quale vi parliamo nello specifico oggi ce lo propone Il Lato Positivo sul super aggiornato Canale Ufficiale YouTube. Per affrontarlo dovremo prenderci una ventina di minuti e segnarci le varie risposte che daremo, con tanto di punteggio, su un foglio. Il test si sviluppa su tre livelli e per risultare al massimo vincenti bisogna arrivare fino alla fine. Peccato che un fiore tenda a fregarci.

Occhio al fiore, è lui che ti frega

In poche parole a un certo punto, verso il 9 minuto e 30 ci comparirà sullo schermo un’immagine dove sono rappresentanti tanti fiori colorati. Apparentemente sono tutti uguali ma ce ne è uno che è differente dagli altri. Indubbiamente è molto ma molto difficile scovare l’intruso dal momento che la presenza di tante tonalità sui petali può facilmente creare illusioni ottiche.

E proprio per il fatto che sia particolarmente complesso riuscire a risolvere questo piccolo enigma qui possiamo prenderci qualche istante in più per dare la risposta, bloccando pure lo schermo. Nonostante ciò pare che, dati e sondaggi alla mano, quasi nessuno riesca a risolverlo soprattutto in estate quando la concentrazione dopo solo 12 secondi se ne va in vacanza.