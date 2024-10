Test psicologico della FELICITÀ | Scegli la chiave che ti colpisce e scopri il tuo destino: molte relazioni sono finite dopo questo quiz

Vuoi scoprire il tuo destino? Allora affronta questo test della felicità, ti basta scegliere una chiave.

La parola destino è decisamente molto importante e poetica, per la verità può anche farci provare dei brividi sotto pelle, ma anche farci provare euforia. Alcuni sostengono che sia a esso a guidare la nostre vita, mentre altri ritengono che esso non vada così stimato, dal momento che siamo noi a decidere della nostra esistenza.

Poi c’è chi pensa che, essendo noi padroni della nostra vita, alle volte ci sono accadimenti che possono cambiare le carte in tavola e farci prendere direzioni diverse, per strano gioco del destino. E, se siamo curiosi di sapere che cosa esso possa regalarci o meno prossimamente, è bene che affrontiamo questo test.

Parliamo di uno romantico dal punto di vista più etimologico del termine. Non è nulla di complicato ma, a tratti sembrerà gotico. Nell’immagine notiamo cinque chiavi di diversa fattura. Quello che dovremo fare è osservarle con attenzione per qualche istante e poi decidere quale ci piace o intriga di più. A quel punto essa avrà in mano le redini del nostro destino.

Scegli una chiave ti svelerò il tuo destino

Tutto ciò ce lo rivela greenme.it. Cominciamo coi responsi, partendo ovviamente dalla chiave numero 1. Il tuo più grande ostacolo è da sempre la paura di sbagliare, anche se hai in realtà tutte le carte in regola per il successo. Vuoi cambiare, ma l’ignoto ti spaventa al punto da non volerti staccare dalla tua comfort zone. Va bene essere prudenti, ma questa fobia non è salutare.

Se hai optato per la seconda, sei una persona che tende a rimuginare un po’ troppo su tutto quel che ti accade. Tutto ciò non è un alleato per crescere e tendi e restare fermo. Cerca di guardare maggiormente dentro di te, praticando meditazione, solo così troverai la tua strada. Hai notato per prima la chiave numero 3 invece?

Tra vittorie, cadute e ostacoli

Anche tu senti la necessità di un cambiamento, tuttavia, avendo la presunzione di essere nel posto giusto, punti sempre il dito contro gli altri. Non ami il confronto ma dovresti, ogni tanto, metterti in discussione. Hai optato per la numero quattro? I tuoi peggiori nemici sono le persone che hai intorno e soprattutto i loro pensieri precipuamente negativi.

Cambia l’ambiente e se di ciò fanno parte i tuoi amici abituali, non frequentarli più. Cerca di pensare positivo e iscriviti a qualche corso che stimoli la tua creatività. Infine, se hai scelto la cinque, ciò che rappresenta un grandissimo ostacolo è la tua tendenza a procrastinare sempre. Datti una svegliata e fissati qualche scadenza, solo così potrai farcela veramente ed essere felice.