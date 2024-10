Test matematica INCONCEPIBILE, è inutile sentirsi Einstein senza aver risolto questo dilemma | Se non ti reputi all’altezza non provarci nemmeno

Test di matematica, se vuoi testare te stesso e gli amici, questo è quello che fa per te. È difficilissimo e ti lascerà senza parole.

Appassionati di matematica unitevi. Vi stiamo per proporre un test molto divertente che vi riempirà il cuore di felicità. Partirete del tutto gasati e sicuri di risolverlo in modo vincente. Per carità, non vogliamo fare la parte degli uccelli dal malaugurio, ma non è così facile riuscirci. Difatti, anche se voi siete sempre stati bravi a scuola in questa materia, non è detto che ci riuscirete.

Siamo infatti innanzi a un test difficilissimo e che non va affatto preso sottogamba. Dimenticatevi della fretta che, come anche il cugino panico, non è mai un buon consigliere. Rilassatevi, sorseggiate un bicchiere d’acqua e datevi da fare. Fatto ciò osservate tale sequenza numerica che fa parte del test. Che lo propone in primis il canale YouTube Il Lato positivo e lo ha poi riproposto Palermolive.

Come potete notare, ci sono dei numeri, scritti alcuni in bianco e altri in giallo, sulla canonica lavagna, come quella con cui avevamo a che fare tutti i giorni quando andavamo a scuola. Alla fine trovate poi un punto di domanda che vi fa intendere che ci sia in ballo in quesito. Quale?

Un numero da trovare

In poche parole, dopo il 23, quale altro numero dovremo scrivere su tale lavagna virtuale per non interrompere il flusso della numerazione? A questo punto, se volete concentrarvi meglio vi consigliamo di annotare la sequenza su un foglio di carta, utilizzando penne ed evidenziatori colorati differenti.

Lasciate per un attimo perdere il monitor del computer e fate finta che esso non esista. Siete tornati sui banchi di scuola e siete studenti che dobbiamo risolvere un problema del nostro professore. È una verifica importante e dovete impegnarvi al massimo. Come avrete risolto il tutto segnatevelo a mano su questo foglio. E solo dopo proseguite nella lettura dell’articolo, per verificare se ci avete azzeccato o meno.

La soluzione al complesso enigma

Siamo dunque pronti a scoprire la risposta corretta? Il numero che dovreste avere appuntato è un 38. Se esso corrisponde allora potete iniziare a festeggiare perché avete chiaramente risolto brillantemente questo cervellotico enigma che ha mandato in tilt professori non solo di Matematica, ma pure di Fisica di stampo internazionale.

Adesso siete pronti a sfidare alla grande i vostri ex compagni di scuola, coi quali siete rimasti in contatto e che potete invitare a casa per un caffè e farli giocare a questo test? Ricordatevi infatti che essi dovrebbero essere visti come dei giochi. Ergo, se non troviamo la soluzione esatta non dobbiamo disperarci ma, al contrario, prenderla con filosofia.