Test FOTOGRAFICO impossibile | Se risolvi l’inganno in 20 secondi, rientri nella categoria ‘geni incompresi’: mettiti in gioco

Test fotografico. Se lo risolvi in 20 secondi sei un genio.

Only the brave, sosteneva il carismatico Gerry Scotti quando conduceva il quiz show Milionario, che ha fatto epoca e che in tantissimi rimpiangono. Al di là del format TV, c’è da dire che tale frase è molto importante e che dovremmo utilizzarla con grande attenzione soprattutto ora, che la crisi economica è anche sfociata nel sociale e che i rincari ci tolgono il sonno di notte, oltre che il respiro.

Il lavoro è poco e le pensioni sono molto basse. La situazione non è delle migliori e per viverla ci vuole tanta esperienza, ma anche una buona dose di coraggio. Tante volte si diventa coraggiosi dopo essere diventati genitori, sostengono in molti sui Social. Si parla di madri coraggiose che affrontano di tutto per le loro creature e padri che non si fermano innanzi a nulla, pur di vedere i figli felici e realizzati.

Anche noi, per la nostra vita, dovremmo cercare di lottare con le unghie e coi denti. Non dobbiamo solo sopravvivere ma vivere per davvero. Peccato che per la frenesia della vita la nostra attenzione se ne va e non badiamo a quei dettagli che potrebbero fare la differenza. Questo speciale test ci darà una mano in tale direzione.

Test fotografico, in 20 secondi lo devi risolvere

È uno fotografico e richiede la massima attenzione. Ce lo propone psicoadvisor.com. Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente osservare questa immagine dal sapore squisitamente romantico nel senso più etimologico del termine. Adesso spuntiamo l’opzione cronometro sul nostro cellulare ma chiudiamo le notifiche da internet e, trascorso il lasso dei 20 secondi, rispondiamo a un semplice quesito.

Che cosa vediamo per primo in questo disegno? Scriviamo la risposta su un figlio di carta in maniera bella chiara e, solo dopo, andiamo avanti con la lettura. Di certo resteremo sorpresi di quel che ci rivelerà la nostra scoperta. Il nostro augurio è che siate andati ben oltre l’apparenza, perché solo così potrete dimostrare a voi stessi di essere veri geni.

Scopri se sei un genio oppure no

In sostanza non dovreste aver visto solo due alberi vicini ma dei volti umani. Due sono maschili, mente il terzo è femminile. Inoltre della donna possiamo ammirare anche parte del suo corpo, messo di spalle e con uno sguardo languido. Più particolari abbiamo visto in quei pochi secondi meglio è.

Il che significa che la nostra attenzione era molto alta e abbiamo dunque liberato la nostra mente dalla moltitudine delle preoccupazioni che ci attanagliano da tempo. Lo scopo era proprio questo e dunque, da adesso, ogni giorno, prendiamoci dei minuti per noi stessi e per meditare, perché ciò ci aiuterà a stare meglio psicologicamente parlando. Ed è questo il segreto dei geni e dei piccoli eroi quotidiani.