Test di intelligenza, solo per menti SUPER | Non provarci nemmeno se pensi di essere una schiappa: è difficilissimo

Il test che prova la tua intelligenza è arrivato: mettiti alla prova con queste poche e semplici domande.

Forse non tutti potrebbero sapere che l’intelligenza non è una qualità univoca. Ci ha pensato il vip Immanuel Casto, nonché ex presidente del Mensa Italia, a diffondere questa informazione su scala divulgativa e massificata. L’intelligenza non è di un solo tipo, ne esistono di tantissime varietà.

Questa visione pluralistica dell’intelligenza ci aiuta a comprendere che ogni individuo possiede un mix unico di abilità e talenti, che possono essere sviluppati e valorizzati in modo differente. Non esiste una “intelligenza migliore” di un’altra: ogni tipo ha il suo valore e il suo posto nel mondo.

Infatti, Gardner, psicologo dello sviluppo, ha posto nel 1983 che esistano almeno otto tipi distinti di intelligenza. Quella più nota è l’intelligenza logico-matematica, caratterizzata dalla capacità di analizzare problemi logici, eseguire operazioni matematiche e investigare questioni scientifiche.

C’è poi l’intelligenza linguistica, ossia la capacità di usare le parole in modo efficace, sia in forma scritta che orale. I poeti, gli scrittori, i giornalisti e gli oratori sono spesso dotati di questa intelligenza. Inoltre, c’è l’intelligenza spaziale, che riguarda la capacità di percepire il mondo visivo-spaziale in modo accurato. Ma non è tutto.

Altri tipi di intelligenza

Un altro tipo di intelligenza è quella corporeo-cinestetica: questa è la capacità di usare il proprio corpo in modi molto differenziati e abili, come fanno i ballerini o gli atleti; poi c’è l’intelligenza musicale, che coinvolge la capacità di riconoscere, creare e riprodurre musica, spesso intuitivamente.

Infine, vi sono le intelligenze sociali: quella interpersonale, che è la capacità di capire e interagire efficacemente con gli altri, tipica dei buoni leader, degli insegnanti, psicologi e venditori; e quella intrapersonale, che riguarda la capacità di comprendere sé stessi, i propri pensieri e sentimenti, e di usare tale consapevolezza nella vita quotidiana.

Il test per menti super

Il Lato Positivo ha rilasciato un test composto da 3 indovinelli per testare l’intelligenza intuitiva delle persone. Gli indovinelli sono i seguenti:

La lampadina: ci sono tre interruttori, ma solo uno di questi controlla la lampadina, che si trova in un’altra stanza. Puoi aprire la porta della stanza solo una volta. Come fai a capire qual è l’interruttore connesso alla luce? Le clessidre: ci sono due clessidre con sabbia. La prima misura 7 minuti e la seconda 4. Il tuo obiettivo è cronometrare 9 minuti. Come fai? Il lago: ci sei tu che porti a spasso il tuo cane a Vancouver. Dopo un po’ che lo lasci libero, lo ritrovi dall’altro lato del lago. Lo richiami e lui torna da te senza bagnarsi. Com’è possibile?

Le soluzioni sono le seguenti: per il primo indovinello, la risposta è semplice. Bisogna azionare prima un interruttore, attendere qualche minuto e poi azionare l’altro. Dopodiché si apre la porta, si appura se la lampadina è accesa o meno, desumendo il fatto che, qualora accesa, avremo la nostra risposta; se calda, allora il primo interruttore è quello connesso alla lampadine, altrimenti si tratta dell’ultimo. Per le clessidre basterà invece azionarle insieme, in modo tale da sapere esattamente quanti minuti restano alla clessidra da 7 minuti (3) e rigirarle facendo la sottrazione ogni volta. Sull’enigma del lago, invece, serve un po’ di creatività: il lago è semplicemente ghiacciato.