Test di intelligenza a tempo | Rispondi alle 16 domande e avrai l’esito immediato: la numero 8 è IMPOSSIBILE

Test di intelligenza, non ti offendere ma grazie ad esso potrai scoprire il tuo Quoziente Intellettivo. Basta che rispondi velocemente a queste domande.

Indubbiamente siamo sempre tutti molto curiosi di scoprire qualche cosa di più su noi stessi, anche se poi abbiamo molta paura di conoscere qualcosa che può non piacerci. Presupponendo che nessuno persona smetta mai di farlo, sei suoi confronti e in quelli verso gli altri, c’è anche da dire che sia fondamentale arrivare a uno stato di conoscenza, per vivere e stare meglio.

Il che rappresenta un’impresa titanica al giorno d’oggi, con la crisi, sia sociale che economica, e i rincari, che hanno invaso ogni singolo settore. E conoscere anche il nostro status di intelligenza, può esserci molto d’aiuto, anche per capire meglio i nostri errori, compiuti di recente o in passato, oltre che per decidere o meno di partecipare ad alcuni progetti lavorativi.

Al di là di ciò non dobbiamo agitarci o farci prendere dal panico perché, qualora lo facessimo, non affronteremo il test in maniera razionale. Rispondiamo ai vari quesiti quando ci troviamo da soli e avremo un momento di quiete. Spegniamo il cellulare, sorseggiamo un bicchiere d’acqua e facciamo un bel respiro.

Test d’intelligenza, occhio all’ottava domanda

Leggiamo una domanda alla volta e concediamoci qualche istante per rispondere. Scriviamoci la risposta su un foglio e solo una volta che avremo risposto a tutte quante, quindi verifichiamo se avremo risposto correttamente oppure no. A seconda poi del numero di quelle esatte, vi sarà dato un punteggio.

Tuttavia non offendetevi, se ne otterrete uno molto basso. I quesiti sono esattamente sedici e di vario genere, per lo più di stampo matematico. In realtà non c’è nulla di complicato ma c’è da dire che proprio quel che pare ovvio, a volte tende a farci andare in fallo. Vi consigliamo di prestare maggiormente attenzione all’ottava domanda, perché è lì che cade l’asino.

La stanchezza fa brutti scherzi

Codesta chiede che cosa è accaduto il 25/12/1935. Al di là che una persona possa essere nata quel giorno, sappiate che semplicemente è stato Natale, come ogni anno, che ricade il 25. Queste e tutte le altre domande di questo test di intelligenza, le trovate disponibili grazie ala creazione di svariati indovinelli, apparsi sul sito dima.unige.it.

È tutto gratuito e una volta che avrete risolto, vi renderete conto da soli che l’intelligenza va anche talora a braccetto con la freschezza mentale, Ergo, se siete particolarmente stanchi, sia fisicamente che mentalmente parlando, non potrete ottenere grandi risultati. Il consiglio è di provare ad affrontarlo, dopo le vacanze o le ferie.