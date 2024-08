Test delle vere emozioni | Se hai visto Inside Out 2 questo è il posto che fa per te: il risultato è ASSURDO

Test delle emozioni adatto per i fan di Inside Out 2. Quello che scoprirete vi lascerà a bocca aperta.

Ora che siamo giunti nel cuore palpitante di agosto si ha una gran voglia di divertirsi e di rilassarsi. Anche se non possiamo andare in vacanza per via delle forte crisi e degli incessanti rincari, possiamo comunque staccare la spina della nostra routine quotidiana riposando a casa o compiendo delle toccate e fuga al mare o al lago.

Inoltre se possediamo un balcone o un giardino, oltre a organizzarvi pranzi, cene e aperitivi con gli amici, possiamo anche trascorrerci del tempo leggendo un buon libro, sfogliando una rivista o divertendoci affrontando dei test. Sul Web ne troviamo tantissimi nonché per tutti i gusti. Questo poi lo potrete affrontare pure in compagnia dei vostri bambini.

Lo trovate disponibile sul Canale YouTube Quiz Trivia ITA. Per giocarci prendetevi una quindicina di minuti circa. Se volete prenderlo in primis in considerazione da soli mettetevi le cuffie e silenziate le varie chat. Adesso preparatevi a far vibrare dentro di voi il fanciullino di pascoliana memoria. Difatti qui si parla di personaggi del cartone animato Inside Out 2.

Test delle vere emozioni, scopri la tua

Ovvio che se l’avete visto vi farà ancora più piacere considerarlo. Tuttavia anche se così non fosse, potete comunque vagliarlo. No, non si tratta di un quiz con domande relative ad accadimenti che si svolgono nel film d’animazione per ragazzi. Semplicemente in base alle vostre risposte potrete scoprire a quale personaggio siete più vicino per indole caratteriale.

Per essere più precisi potrete scoprire a quale emozione appartenete. Per ogni quesito, a seconda ovviamente della risposta, vi prenderete un punto. Armatevi dunque di carta e penna e segnatelo di volta in volta. Alla fine dovrete fare un conto e solo allora scoprirete a quale profilo appartenete. Di certo rimarrete a bocca aperta.

Il personaggio di Inside Out 2 al quale sei più affine

Le domande che vi verranno poste sono molto semplice e toccano vari argomenti. Non per nulla spaziano dai vostri gusti culinari alle attività che maggiormente amate mettere in atto non solo in estate ma in linea generale. Immancabile è pure un quesito sul colore del cuore, nonché sulla stagione preferita e sul super potere che si vorrebbe ottenere.

Fatto sta che verso il nono minuto potrete, dopo aver fatto i conti, iniziare a vedere a quali personaggio siete più affini, con tratto di ritratto psicologico. Divertendovi e trascorrendo in pace qualche minuto, lontani dal Caos, vi renderete conto di quante cose forse non sapete di voi. Ora fatene tesoro e magari gustatevi Inside Out 2 in compagnia di una bella bibita.