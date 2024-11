Test della VERITÀ | Se pensavi di essere sincero e onesto, ora sarai SMENTITO: non adatto ai fifoni

Test della verità, affrontalo e scoprirai se sei sincero oppure no. Sei pronto a metterti in gioco?

Oggigiorno è davvero difficile riuscire ad essere sé stessi fino in fondo. Diciamo che talora per piacere a noi stessi e agli altri tendiamo a indossare una maschera tanto cara a Pirandello. Gettarla a terra poi non è un procedimento veloce e privo di dolore. Sui Social ci mostriamo solo dopo averci pensato bene.

Anche i selfie li ritocchiamo per apparire meglio o seguendo dettami non scritti dalla moda imperante. Abbiamo paura a mostrarci per come siamo e mettere su piazza le nostre debolezze. Gli uomini vogliono apparire duri a tutti i costi, perché, per essere cool non possiamo essere minimamente deboli.

Così tendiamo a raccontare bugie su bugie, raccontandoci storie e non capire più né chi siamo né dove vogliamo andare. Diventiamo bugiardi seriali e non capiamo più quale sia la verità, che ci permetterebbe di non solo sopravvivere ma di vivere per davvero. Per iniziare dunque un percorso per rispettarsi e amarsi di più, con l’aiuto di uno psicoterapeuta, possiamo mettere in atto un primo passo, affrontando test piscologici.

Scegli un albero e saprai di più di te

Uno ce lo propone footmedias.com. È molto semplice e veloce, in sostanza dovremo osservare queste tre immagini che rappresentano tre differenti alberi. I colori e lo stile fra i tre cambiano moltissimo. Dopo aver fatto la nostra scelta di pancia corriamo a leggere il relativo responso, che ci lascerà stupiti.

Se abbiamo scelto il numero 1 siamo persone profondamente sincere. Il rovescio della medaglia è che alle volte lo siamo anche al punto di risultare persino crudeli nei confronti degli altri. Dunque non diventiamo bugiardi ma impariamo a usare le parole giuste per non ferie le altre persone.

Che cosa ci dicono gli ultimi due alberi

Siete rimasti ammaliati dal secondo albero? Allora non c’è alcun dubbio che siete tranquilli e tendete a vivere una vita alquanto pacifica. Non volete assolutamente ferire gli altri, anche se non sono vostri parenti o amici. Siete mediamente sinceri e le bugie le dite solo a metà con lo scopo di indorare la pillola in situazioni troppo gravi.

Infine, se avete scelto la figura numero 3 non c’è dubbio che possedete indole energica ma anche un’anima profondamente egoista e per nulla altruista. Diciamo che potrete anche essere definiti bravi e scaltri strateghi e sapete mentire se lo volete e ritenete opportuno per i vostri scopi. Non vi interessa la verità e sostenete che il fine giustifichi il mezzo.