Test della MATRIOSKA, scegli una di queste 6 e scoprirai il tuo lato dark | Dopo ti sentirai come il Grinch

Il test psicologico della matrioska metterà in risalto alcuni aspetti del tuo carattere. La descrizione ti lascerà a bocca aperta.

La matrioska non è altro che un insieme di bambole in legno e ognuna di esse è inseribile in quella più grande. È un oggetto tipico della Russia e dalle origini non molto antiche. Nel 1900 durante l’Esposizione Mondiale a Parigi ebbe un riconoscimento, in quanto emblema della tradizione russa.

Non tutti sanno che nel 2003 è stata realizzata quella composta da ben 51 pezzi. L’ideatore di questo oggetto è Savva Mamontov, ovvero un facoltoso industriale amante dell’arte e del mecenatismo. La prima matrioska era composta da 8 pezzi e ognuna di esse rappresentava una determinata fascia di età della donna.

È un ottimo souvenir da portare a casa dopo un viaggio di ritorno dalla Russia. Questo oggetto è stato preso in considerazione per realizzare un test psicologico che sta riscuotendo un grande successo.

Basta semplicemente fare una mossa e il gioco è fatto. Se decidi di farlo potresti fare i conti con una nuova realtà che riguarda la sua persona. Andiamo a scoprire In che cosa consiste.

Il test della matrioska ti lascerà a bocca aperta

Le statuette della matrioska hanno dimensioni diverse e ognuna rappresenta un qualcosa tra cui la maternità, il legame con la famiglia e la fertilità. Non è solo una questione puramente estetica, ma c’è anche un significato profondo.

Secondo quanto riportato sul sito psicoadvisor.com pare che ci sia un test che sottopone un’immagine con ben 6 diverse tipologie di matrioska. Bisogna osservarla attentamente e sceglierne una d’istinto e in seguito leggere la descrizione. La lettura lascerà letteralmente senza parole.

Ecco la descrizione di ogni singola immagine

La prima matrioska rappresenta coloro che hanno un’indole riflessiva e lungimirante. Chi ha scelto questa matrioska accetta con entusiasmo nuove sfide perché permettono di migliorare ulteriormente sotto ogni punto di vista. La seconda ricorda molto gli anni dell’infanzia con il fazzoletto. È la scelta di coloro che guardano il passato con nostalgia. Questo difficilmente permette di orientarsi verso il futuro. La terza matrioska ha un foulard che denota un attaccamento alla famiglia e questo non permette di spiccare il volo in autonomia.

La quarta, invece, è scelta da chi vive delle situazioni scomode che appartengono al passato. Tuttavia i fiori e il grembiule mostrano un’indole fiduciosa e ottimista. La quinta simboleggia il futuro, in quanto i bouquet di fiori mostra saggezza e il voler mostrare il proprio dolore senza nascondersi. Infine la sesta ricorda ansie e preoccupazioni alimentate da pensieri rimuginanti. In questo caso la scelta viene fatta da persone che hanno un grande desiderio di cambiamento.