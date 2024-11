Test della FALSITÀ | Metti alle strette i tuoi amici e scopri chi ti ha sempre mentito: il risultato romperà rapporti storici, è matematico

Vuoi scoprire se sei falso oppure no? Fai questo test e lo scoprirai.

Non è facile essere sempre sinceri, e non lo è in primis in questo periodo, dove la crisi economica è sfociata anche nel scoiale. In tantissimi parlano anche di una crisi di valori che giovani e giovanissimi fanno fatica a riconoscere. Insomma la crisi è forte e non si riesce a sopravvivere e, per rimanere a galla, si tende alle volte a raccontare agli altri moltissime bugie.

Il loro numero cresce a dismisura e anche noi stessi fatichiamo a riconoscere la realtà dalla fantasia che rischia di mandarci in tilt, procurandoci problemi seri di salute. Chiaro che per indole c’è anche chi è bugiardo mentre invece chi lo è diventato per convenienza. Si può anche essere una persona che tende a raccontare un sacco di frottole per diverse ragioni.

Non solo lo si fa per non far soffrire chi si ha vicino, ma anche per ingannare qualcuno. Basti pensare alle truffe che oggigiorno toccano moltissimi ambiti. Può anche essere che spesso amiamo inventarci molte cose perché non siamo soddisfatti della nostra vita e, creandoci una sorta di alter ego, riusciamo ad alzarci dal letto al mattino.

Test della falsità, scegli un’immagine e scopri di più

Per scoprire come siamo per davvero allora dobbiamo prendere questo test in considerazione che ci propone footmedias.com. Ci ruberà solo qualche istante, che dovremo prendere solo per noi. Osserviamo questa immagine e rispondiamo a questa domanda. Che cosa vediamo per prima in essa?

Una donna o forse un uomo e un castello? Può anche essere che questa scelta ci mandi in confusione che li vediamo tutti e due in modo simultaneo, visto che sono abbastanza evidenti. Allora optiamo per quella delle due immagini che ci convince di più o che ci cattura di più la vista a primo impatto. Alla fine il risultato sarà lo stesso. Andiamo coi responsi.

I responsi tanto attesi

Avete optato per la donna? Siete un’anima pura e vera. Non amate la falsità, soprattutto se le bugie risulteranno utili a vostro vantaggio e non solo in ambito professionale. Per voi è doveroso dire le verità a tutti i costi, ma cerca di ammorbidire i toni, perché questo tuo modo di essere ferirà soprattutto le persone più sensibili.

Se non riesci ad essere meno pungente con te stesso e cervellotico, non riuscirai a vivere come si deve la tua vita. Hai invece optato per l’uomo con il castello? Allora potresti essere un gran falsone. Hai la lingua lunga e sei dotato di una fervida fantasia. Vuoi sempre vincere a tutti i costi e, per farlo, giochi d’astuzia e racconti storie false. Impara a dare peso alle parole, specie le tue e ad essere onesto.