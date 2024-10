Test del NATALE | Prova subito questo quiz e scoprirai quanto ami la festa dell’anno: i risultati sono super attendibili

Test del Natale, in men che non si dica saprai quanto realmente ami questa festa. Sei pronto a giocare?

Fin da ora, che ci stiamo avvicinando alla conclusione del mese di ottobre, si inizia a vagare con la mente verso dicembre. E sappiamo che si tratta di quello festivo per antonomasia, nonché il più amato sia dai grandi che dai piccini. I bambini hanno stilato la loro letterina per Babbo Natale o per la Befana, mentre gli adulti si preparano a risparmiare il più possibile.

Si dovrà pensare a imbastire tavole per pranzi, cene e merende. Le case saranno addobbate e si impacchetteranno i classici pensierini. I negozi iniziano a proporre la merce in tale direzione, come negli storie hanno iniziato a fare capolino i primi pandori, panettoni in diverse golose farce, nonché torroni.

Le scuole saranno chiuse e, in tanti, potranno godere di un lungo periodo di ferie. C’è anche chi ne approfitterà per qualche viaggio fuori porta. Tuttavia se si curioso di sapere quanto ami il Natale dovrai essere pronto ad affrontare questo test. Dovrai solo scegliere, fra le sei immagini, quella che preferisci. Ad ognuna di esse è legato un responso. A darcelo su Psicoadvisor.com, è la dott.ssa Ana Maria Sepe.

Test del Natale, scegli l’immagine e ti dirò quanto lo ami

Andiamo con la prima, ovvero la pallina. Apparentemente potresti sembrare il Grinch del Natale ma, se indossi questa maschera, è perché per voi è doloroso festeggiarlo, in quanto vi mancano tantissime persone care, che non fanno più parte di questo mondo. Siete sensibili e nei periodi di festa tendete a immalinconirvi.

Avete optato per la stella? Potete ritenervi persone che non amano affatto festività natalizie e i vari rituali. Non vedete l’ora che si concludano per tornare alla vostra quotidianità. Siete sfiduciati e pensate che i veri valori sono finiti in un pozzo con la crisi. Avete scelto la terza immagine? Vi potete considerare gradi amanti del Natale che attendete con ansia. Già ad agosto non vedete l’ora di imbastire la casa a festa e pensate a golose ricette.

Tra nostalgici, veri appassionati e molto altro ancora

Avete puntato al numero 4, ovvero il cuore? Per voi il Natale si traduce in momenti molto sentiti da trascorrere solo in famiglia. Il regalo più bello è quello del tempo. Volete far sentire speciali genitori, fratelli, nonni e zii. Ovviamente impossibile è non cucinare fianco a fianco con la vostra dolce metà, scherzando e prendendovi bonariamente in giro.

Avete invece puntato alla numero cinque? Indubbiamente il Natale per voi significa regali, festa e tantra compagnia. In ogni caso anche se amate molto lo spirito natalizio, siete pronti pure per Capodanno a fare viaggi, magari in Paesi esotici. Se avete scelto la figura numero 6 significa che siete stati ammaliati dalla tradizione. Siete fan delle pietanze natalizie, dei pranzi in famiglia o con amici più cari, nonché di gesti volti alla beneficienza.