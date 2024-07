Test che rileva fobie | Non credevi di avere queste paure: i risultati sono spaventosi

Vuoi scoprire quali sono le tue paure più oscure? Fai questo test e lo scoprirai subito.

Non è di certo una passeggiata di salute, conoscere sé stessi. Diciamo che può far anche molta paura e costarci molti sacrifici e ingente impegno. Presupponendo che non si smette mai di farlo, arriva un punto dove dobbiamo scendere a patti con chi siamo veramente. Ciò è importantissimo per imparare ad amarci e rispettarci, oltre che saper rispettare e amare anche gli altri.

Quel che il più dalle volte non vogliamo conoscere sono le nostre paure, spesso recondite, che possono anche cambiare con il corso del tempo, oltre che sparire o intensificarsi. Questo si può anche verificare in seguito ad un episodio scatenante, dove una paura scoppia con violenza, mentre altre ce le portiamo con noi dalla nascita o sono nate di recente, senza che ce ne siamo resi conto.

Tuttavia, se quelle più evidenti le conosciamo e le conoscono, per la verità, anche le persone che stanno attorno a noi, come i familiari, altre tendiamo a tenerle taciute pure a noi stessi. Ora, grazie a questo strepitoso test di personalità, proposto dal Il Lato Positivo sul suo aggiornatissimo canale YouTube, potremo scoprirle.

Prendiamoci una decina di minuti per noi, spegniamo il cellulare e sorseggiamo un bicchiere di acqua naturale, a temperatura ambiente.

Test di personalità, le nostre più grandi fobie messe a nudo

Rispondiamo ai quesiti che ci vengono proposti e segniamoci le riposte su un blocco note. Tutto ciò lo dobbiamo fare per conoscere il responso finale, che ci lascerà di certo a bocca aperta. Potremmo scoprire, ad esempio, che in realtà non siamo persone così aperte, socievoli e estroverse ma che, al contrario, dietro a tale immagine apparente, si nascondono degli autentici lupi solitari.

O ancora, che possa essere celato dietro a una personalità profondamente ordinata e ligia al dovere, la fobia di ammalarsi per qualsiasi cosa. Altre volte invece il nostro essere espansivi e di gran cuore, oltre che l’essere particolarmente altruisti, sia solo un modo per tenere legate a noi le persone che amiamo. Dunque abbiamo una gran paura di perderle e rimanere soli.

Che cosa vogliamo davvero da noi stessi, dal lavoro e dagli altri

Passando dal lato lavorativo e professionale, possiamo scoprire di possedere una grande creatività di fondo, oltre che un vivace senso di avventura, ma che tutto ciò sia stato brutalmente frenato dalla paura dell’insuccesso e del fallimento. O ancora che accettiamo un lavoro da dipendente, magari in un luogo che non ci piace, ove pure ci sottopagano, perché temiamo di non essere in grado di farcela da soli, come lavoratori autonomi.

O ancora, tornando al lato personale, se risulta, in base al tuo punteggio ottenuto, che si ha una gran paura dei travestimenti e soprattutto dei clown significa che, ciò che maggiormente ci terrorizza, è quello che possiamo scoprire sotto la maschera e dopo aver eliminato tutto il pesante make-up. La falsità e l’ipocrisia sono nostre nemiche, così come la paura di scoprire una persona ben diversa da quel che pensiamo.