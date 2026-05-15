Termovalorizzatore Roma, ruspe in azione a Santa Palomba: parte il cantiere che cambierà i rifiuti della Capitale

A Santa Palomba è cominciata la costruzione del termovalorizzatore di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri e l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo hanno dato il via ai lavori dell’impianto che, dal 2029, dovrà trattare 600mila tonnellate l’anno di rifiuti indifferenziati e non riciclabili.

Per la città è un passaggio destinato a pesare nella vita quotidiana dei romani: meno dipendenza da impianti lontani, un nuovo polo industriale nel quadrante sud, energia prodotta dai rifiuti residui e un sistema di controlli pensato per accompagnare ogni fase del progetto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rifiuti nella Capitale, cosa nasce a Santa Palomba

Il cantiere aperto oggi non riguarda soltanto un impianto. Riguarda il modo in cui Roma prova a chiudere una stagione fatta di emergenze, trasferimenti fuori regione, costi elevati e soluzioni tampone. Il termovalorizzatore di Santa Palomba rientra nel Piano rifiuti del 2023, che punta al 70% di raccolta differenziata e all’azzeramento del ricorso alle discariche. La sua funzione sarà trattare la parte che resta dopo la raccolta e il recupero: rifiuti indifferenziati e non riciclabili.

All’apertura del cantiere erano presenti anche Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, la presidente di Acea Barbara Marinali e Barbara Maccioni, amministratrice delegata di RenewRome. Proprio RenewRome è la società di progetto nata dal raggruppamento aggiudicatario dell’appalto, composto da Acea Ambiente, Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini Lavori e RMB.

Il sindaco Gualtieri ha indicato l’opera come una scelta di responsabilità per la Capitale. Il punto centrale, nella linea dell’amministrazione, è rendere Roma più autonoma nella gestione dei propri scarti e ridurre il ricorso a discariche o impianti situati in altre zone d’Italia o all’estero. Il ragionamento è insieme ambientale ed economico: ogni tonnellata spedita lontano comporta costi, trasporti, passaggi logistici e una dipendenza che rende fragile l’intero sistema.

Termovalorizzatore Roma, energia e materiali dal rifiuto residuo

L’impianto richiede un investimento di 1 miliardo di euro. A regime dovrà produrre 65 MW complessivi di energia termica ed elettrica, una quantità indicata come sufficiente per circa 200mila famiglie. Non sarà solo un forno industriale: il progetto prevede il recupero di materiali destinati anche a usi edili, in particolare attraverso il trattamento delle ceneri pesanti.

Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, ha sottolineato il profilo tecnologico dell’opera, pensata per integrare efficienza energetica, abbattimento delle emissioni e recupero di materia ed energia. Acea avrà il ruolo di capofila del consorzio, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei settori ambientali e nell’economia circolare.

Accanto all’impianto principale nascerà il Parco delle Risorse Circolari, un’area con sale per la ricerca, coworking, una serra sperimentale, spazi verdi e una torre panoramica alta oltre 70 metri. Il polo comprenderà anche un impianto fotovoltaico, una rete di teleriscaldamento, un sistema sperimentale per la cattura della CO2 e una sezione dedicata al recupero delle ceneri pesanti.

Emissioni, rumore e acqua: come saranno controllati i lavori

Il tema dei controlli accompagna l’intero progetto, dalla costruzione all’esercizio. Le emissioni e gli altri parametri ambientali, come suolo, acqua, vegetazione e rumore, saranno seguiti attraverso il Piano di Monitoraggio Ambientale approvato nel procedimento autorizzativo regionale. I primi rilievi ante operam sono già stati eseguiti e continueranno durante il cantiere.

Per il rumore è previsto un monitoraggio in continuo, concordato con il Commissario, così da collegare le attività del cantiere alle rilevazioni presso i punti sensibili. Durante l’esercizio dell’impianto, oltre al Piano di Monitoraggio Ambientale, sarà attivo anche il Piano di Monitoraggio e Controllo, costruito sulla base della normativa vigente e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il progetto interviene anche sul consumo d’acqua. Il fabbisogno dell’impianto sarà coperto attraverso il recupero dell’acqua piovana e il riutilizzo dell’acqua depurata in uscita dal depuratore di Santa Maria in Fornarola, sottoposta a trattamenti per il riuso industriale. Per gli usi igienico-sanitari sarà realizzata una condotta di acqua potabile. L’obiettivo è contenere al minimo l’impatto sulla falda.

Un capitolo specifico riguarda il Fosso della Cancelliera, oggi deviato su un tracciato abusivo. Il progetto prevede la sua messa in sicurezza mediante un nuovo tracciato definito dopo studi idraulici e idrogeologici e approvato dagli enti competenti.

Santa Palomba, i rifiuti viaggeranno anche di notte su ferrovia

Per una zona già segnata da traffico industriale e grandi collegamenti, la logistica è uno dei punti più sensibili. I rifiuti arriveranno all’impianto attraverso la linea ferroviaria diretta al polo intermodale di Santa Palomba. Un protocollo con il Gruppo Ferrovie stabilisce modalità operative che prevedono l’arrivo nella fascia notturna.

Il piano per la viabilità vale 31 milioni di euro e riguarda il quadrante sud. Via di Porta Medaglia, oggi strada comunale di circa 6 chilometri che collega Laurentina e Ardeatina, sarà elevata a strada provinciale con un investimento di circa 10 milioni. Il tratto di via Ardeatina dal Grande Raccordo Anulare a via Falcognana sarà invece declassato a strada comunale e ceduto a Roma Capitale, con l’obiettivo di trasformarlo in un asse urbano più sicuro. Previsto anche l’adeguamento della S.P. Cancelliera e di via di Valle Caia per oltre 5,6 chilometri.

L’idea è creare una rete più ordinata per il traffico commerciale e industriale, collegando meglio Pomezia, la stazione e il polo intermodale di Santa Palomba. I fondi per il collegamento Pomezia-Santa Palomba sono già disponibili grazie all’accordo con RFI, mentre le risorse per via di Porta Medaglia e per il nuovo tratto urbano dell’Ardeatina saranno rese disponibili da Roma Capitale insieme alla Città Metropolitana.

Salute, controlli pubblici e informazioni online

Oltre al monitoraggio ambientale, il progetto prevede un Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario. Il primo incontro si è tenuto il 5 maggio in Regione Lazio con gli enti coinvolti: Regione, Roma Capitale, Arpa, Dipartimento di Epidemiologia, Asl Roma 2, Asl Roma 6, RenewRome e consulenti tecnico-scientifici. Il tavolo dovrà definire il protocollo d’intesa e il piano sanitario collegato all’impianto.

Da oggi è online anche il sito renewrome.com, dedicato al termovalorizzatore. Il portale raccoglie sezioni informative, una mappa interattiva, risposte alle domande più frequenti e un form per chiedere ulteriori chiarimenti. Quando l’impianto entrerà in funzione, sarà disponibile anche una sezione per il monitoraggio in tempo reale delle emissioni.

Per i romani la data da segnare resta settembre 2029, quando è prevista la prima consegna dei rifiuti. Prima di allora ci saranno anni di lavori, cantieri, controlli, verifiche e passaggi tecnici. Santa Palomba diventa così il luogo dove Roma prova a cambiare pagina nella gestione dei rifiuti, con un’opera destinata a incidere sulla città, sui territori vicini e sul futuro del servizio pubblico.