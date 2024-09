Tendenze unghie dell’autunno: adesso cambia tutto | Dalle passerelle arriva l’inversione di marcia totale: la manicure ora si fa così

Le unghie sono un modo per esprimere la propria personalità in modo armonico e in nome della bellezza, ma attenzione al nuovo trend.

Le unghie sono strutture di cheratina, una proteina resistente, che si trovano alla fine delle dita delle mani e dei piedi. Servivano originariamente come strumento per afferrare e manipolare piccoli oggetti e, probabilmente, per scavare o proteggere le dita da eventuali danni.

Oggi, pur avendo perso gran parte della loro funzione originaria a causa dell’evoluzione tecnologica, le unghie continuano ad avere un’importanza estetica. Anche se spesso dimentichiamo il loro scopo evolutivo, sono ancora essenziali per la salute generale delle nostre mani e piedi.

Con il passare del tempo, le unghie sono diventate non solo un simbolo di igiene e benessere, ma anche di stile e moda. La pratica di decorare e colorare le unghie ha radici antichissime: in diverse civiltà, come quella egizia e cinese, veniva usato lo smalto per indicare lo status sociale.

Oggi, la moda delle unghie ha raggiunto nuovi livelli, con tecniche avanzate e prodotti specifici che permettono di personalizzare e curare le proprie mani in modi sempre più sofisticati. Tra le tecniche più popolari troviamo lo smalto semipermanente, che ha conquistato molti individui per la sua durata superiore rispetto allo smalto tradizionale.

Le tecniche di decorazione delle unghie

Questa tecnica prevede l’applicazione di uno smalto che viene polimerizzato sotto una lampada UV o LED, permettendo alle unghie di rimanere impeccabili per almeno due settimane senza scheggiarsi. Un’altra tecnica molto apprezzata è la colata.

Questa consiste nell’applicazione di un gel o di un acrilico sopra l’unghia naturale per renderla più resistente e modellarla. Infatti, questi trattamenti non solo decorano le unghie, ma le rinforzano, proteggendole da rotture e rendendole più resistenti nel tempo. Tuttavia, si è creata una vera e propria moda delle unghie.

Le unghie della Fashion Week

Con l’arrivo dell’autunno 2024, le tendenze si concentrano su colori caldi e stili eleganti che richiamano le tonalità tipiche della stagione, come il marrone, il bordeaux, il verde scuro e il beige. Tra le unghie più in voga spicca il french effetto marmo, una variante sofisticata e contemporanea della classica french manicure.

Oltre a questo, altre tendenze per la stagione includono l’utilizzo di glitter e decorazioni tridimensionali, come appliques, pietre e strass, che arricchiscono le unghie e le rendono veri e propri accessori di moda. Anche le unghie lunghissime sembrerebbero rientrare tra le mode autunnali, così come il colore blu notte.