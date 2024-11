Temu, il BLACK FRIDAY è già partito | Riempi il carrello con oltre 50 prodotti e spendi meno di 10€: anticipa i regali di Natale

Temu è la piattaforma che non sapevi potesse cambiarti la vita: scopri tutte le offerte del Black Friday anticipato.

Il Black Friday, ormai celebre giornata di shopping con sconti incredibili, ha radici americane e risale agli anni ’50. Si svolge il giorno dopo il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento. Questa data segna tradizionalmente l’inizio della corsa ai regali natalizi.

Negli Stati Uniti, le persone fanno la fila fin dalle prime ore del mattino per accaparrarsi i prodotti scontati, creando veri e propri “assalti” nei negozi. La terminologia Black Friday pare sia nata però a Filadelfia, dove la polizia locale lo usava per descrivere il caos del traffico causato dai consumatori a caccia di offerte.

Nel tempo, è diventato sinonimo di grandi sconti e strategie di marketing particolari, al punto che oggi molte persone aspettano novembre per fare i propri acquisti più importanti. In Italia, questa tradizione è arrivata più tardi, ma si è diffusa rapidamente, soprattutto con l’avvento dei negozi online.

Il Natale col Black Friday

A Natale siamo tutti alle prese con il dilemma dei regali. Da amici a familiari, tutti meritano un pensiero speciale, ma ogni anno ci ritroviamo a lottare contro il budget e il tempo che scorre. Così, il Black Friday è diventato una salvezza per molti: non solo ci permette di risparmiare, ma ci regala anche qualche giorno di anticipo per fare acquisti intelligenti.

Infatti poter approfittare di un’intera settimana, o mese di offerte, consente di pianificare meglio e, perché no, togliersi qualche sfizio senza sentirsi troppo in colpa. L’idea di risparmiare e regalare qualcosa di speciale diventa così un incentivo per tutti. La caccia al regalo perfetto prende vita.

Su Temu è già cominciato

Temu è la piattaforma di shopping online cinese che sta conquistando il mercato con prezzi bassissimi e promozioni aggressive. Se non la conosci, immagina un negozio virtuale dove puoi trovare articoli a partire da soli 30 centesimi. Trovi dalle piccole decorazioni natalizie agli accessori per la casa. Qui ci sono prodotti per ogni gusto e necessità. Delle nuove occasioni ne parla Affari da Nerd.

Temu non si è fatta scappare l’occasione del Black Friday, già dal 3 novembre, fino al 2 dicembre. Per i nuovi utenti è previsto un pacchetto di benvenuto davvero interessante: un insieme di buoni del valore totale di 200 euro. Basta accedere e inserire il codice “acr857688” nella barra di ricerca della piattaforma. Per i già iscritti invece, non mancano le attenzioni: esiste la campagna Spendi meno, regala di più, pensata per offrire sconti speciali su articoli già presenti nella cronologia acquisti di ogni utente. Insomma, con 10 euro riempi il carrello con 50 articoli.