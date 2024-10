“Temo la denuncia”: Carlo Conti lo ha scoperto dietro le quinte | La motivazione è paradossale: mai successo in RAI

Nello studio di Tale e Quale Show Carlo Conti è stato colto alla sprovvista da uno dei concorrenti. Una denuncia potrebbe essere dietro l’angolo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Da anni Tale e Quale Show regala tante emozioni al pubblico della Rai, ragion per cui ogni edizione assicura sempre ottimi risultati in termini di ascolto. Dal 2012 va in onda in prima serata su Rai 1 e non tutti sanno che si tratta dell’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena il format spagnolo.

Il programma prevede dei vip che si mettono alla prova imitando dei personaggi importanti del mondo della canzone. In tutto sono 10 e al termine di ogni puntata i membri della giuria danno un voto. La somma decreta il vincitore. Quest’anno ci sono Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio per l’ennesima volta con l’aggiunta di Alessia Marcuzzi che ha sostituito Loretta Goggi.

Da poco è partita la nuova edizione e tra i concorrenti ci sono alcuni che stanno facendo discutere per una serie di motivi. Cristiano Malgioglio, per esempio, non spende parole positive da un punto di vista tecnico. Come se non bastasse di recente ha fatto anche delle dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Di chi si tratta? È una soubrette, attrice e personaggio televisivo, nonché sexy symbol degli anni ’90 e 2000. Si è dedicata sia al teatro che alla televisione è tuttora compare nel piccolo schermo. Basta pensare che nel 2004 è stata un concorrente de L’Isola dei famosi.

Tale e Quale Show, denuncia in arrivo? Ecco la verità

Ha ottenuto anche il ruolo di opinionista in Verdetto finale, in Italia sul 2, La vita in diretta, Pomeriggio 5. Sì è messa alla prova anche nella casa del Grande Fratello nel 2017, nel 2023 in Back to school 2 e adesso è alle prese con le esibizioni canore nel programma di Carlo Conti. Stiamo parlando di Carmen Di Pietro.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che durante una delle sue innumerevoli interviste abbia parlato di denuncia. Ma cosa sta succedendo? Ecco cosa ha svelato al settimanale Nuovo TV.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Carmen Di Pietro confessa la sua paura

I fan non hanno nulla di cui preoccuparsi, dal momento che ha raccontato un aneddoto simpatico, cioè che a casa si dedica così tanto alle prove da poter andare incontro a delle spiacevoli conseguenze: “Ho paura che qualche vicino mi denunci per disturbi della quiete pubblica”.

Per quanto riguarda le continue critiche ricevute da Malgioglio, ha ammesso che accetta con piacere per poter migliorare le sue performance. A breve andrà in onda un’altra puntata, sicuramente ne vedremo delle belle.