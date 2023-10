“Temiamo per i nostri figli”: ore di angoscia nella Royal Family | La malattia piomba sui piccoli reali

Alcuni membri della Royal Family hanno ammesso di essere preoccupati per i figli. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa sta succedendo

Le dinamiche della Royal Family appassionano non solo i sudditi, ma l’intero pianeta. In queste ore Re Carlo III ha espresso un desiderio, ovvero vedere i figli riappacificarsi dopo anni di silenzio.

In effetti sono spesso protagonisti della cronaca e del gossip i principi William ed Harry con le rispettive consorti. Qualche mese fa si parlava nei tabloid inglesi di una chiamata segreta fatta da Harry a William a insaputa di Meghan Markle.

In realtà la famiglia della Corona inglese include tanti membri e ognuno di essi riesce a catturare l’attenzione della massa. C’è chi lo fa sfoggiando i migliori outfit durante gli eventi più importanti dell’anno, chi si dedica ad attività di beneficenza e chi si fa portavoce di alcune problematiche di salute. Una di queste è molto vicina ai due fratelli.

La persona in questione è Beatrice di York, primogenita di Andrea, duca di York, e di Sara Ferguson. Nipote di Carlo III, è la nona nella linea di successione al trono. Ma cosa la tormenta da tempo al punto tale da stare in pensiero per la prole? La risposta è immediata.

Membro della Royal Family preoccupato per i figli, ecco il motivo

Beatrice di York durante un’intervista rilasciata a Hello! nel 2021 ha parlato della sua infanzia, vissuta con delle difficoltà: “Pensavo: ‘Non sono abbastanza intelligente. Non sono brava. Perché non sono come gli altri?'”.

Come lei, anche l’altro membro reale Carlo Philip di Svezia, a scuola è stato bullizzato perché visto diverso dagli altri. Infatti attualmente i due parenti partecipano a degli eventi per sensibilizzare le persone sul loro problema. Probabilmente può essere ereditato dalla figlia Sienna Elisabeth di 2 anni.

“Guardiamo il mondo con occhi diversi”

Quando era piccola Beatrice di York a scuola non viveva dei bei momenti perché non riusciva a seguire i compagni di banco nell’atto dell’apprendimento. Aveva difficoltà nella lettura e nella scrittura, dunque i familiari hanno fatto delle analisi accurate ed è emersa la dislessia.

Un disturbo dell’apprendimento che condivide con il marito Edoardo Mapelli Mozzi: “Guardiamo il mondo con occhi diversi, siamo creativi e intraprendenti”. Guardano la vita con ottimismo, eppure hanno dichiarato di temere che anche i figli possano avere lo stesso problema (lui ha una figlia nata da una relazione precedente). Allo stesso tempo vogliono sensibilizzare sull’argomento: “Non credo che i genitori ricevano il giusto supporto quando ricevono la notizia che proprio figlio dislessico…è davvero emozionante vedere come possiamo lavorare per aiutare”.

