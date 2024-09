Tabaccai, quanto guadagnano veramente: non è di certo la verità che ti aspetti

Tabaccai, sapete quanto guadagna, ora come ora, un professionista del settore? Di certo non indovinerete la cifra.

Parlare di denaro oggigiorno, è diventata una grandissima abitudine, soprattutto se si sostiene che ce ne sia ormai troppo poco per tutti quanti. Se ciò capita è perché il lavoro manca. Tantissime persone non riescono a trovarlo, mentre altre l’hanno perduto all’improvviso. Il contratto a tempo indeterminato sta diventando poi una vera chimera, specie per giovani e i giovanissimi.

In ogni caso, anche quando lo si ottiene, e parliamo di un posto con regolare contratto, ci si lamenta del salario troppo basso, che non ci consente di vivere una vita serena e mantenere una famiglia. I liberi professionisti poi, sono sopraffatti dal pagamento di tantissime tasse e, non avendo un reddito fisso, devono andare alla ricerca di nuovi clienti, oltre che mantenere quelli storici.

Tantissime attività commerciali faticano ad andare avanti e talora, non solo al ritorno dalle vacanze, ma anche, ad esempio, a fine anno, troviamo affissi sulle vetrine e sulle saracinesche i cartelli Cedesi o Cessata attività. Tuttavia pare che i tabaccai riescano, nonostante l’incessante crisi, ad andare avanti piuttosto bene.

Tabaccaio, sempre più un bravo imprenditore

Tanti di loro si sono anche allargati, rendendo il loro negozio più ospitale e dando pure la sensazione di trovarsi in un piccolo bazar. Solitamente si può trovare di tutto, compresi articoli di cartoleria, giochi per bambini e prodotti per la pulizia e l’igienizzazione della casa. Possiamo pure acquistare gadget e souvenir del nostro paese o città come anche accessori vari per la nostra persona.

Non mancano nemmeno libri e giornali, visto che tanti svolgono anche la mansione di edicola. Tuttavia, sovente, dal tabaccaio si va per acquistare sigarette, oltre che i famosi Gratta E Vinci. Dulcis in fundo, possiamo pure pagare varie bollette e i bollettini, oltre che ricaricare i telefonini. Potreste dunque pensare che un tabaccaio guadagna parecchio all’anno. Sapete però a quanto ammonta realmente il suo stipendio?

Il suo guadagno annuale medio

La cifra, decisamente interessante, e parliamo di una netta, può variare a seconda dei casi, ma viaggia mediamente dai 30.000€ ai 50.000€ l’anno. Chiaro però che poi le cose cambiano, se talora dobbiamo togliere molte spese, tra cui se non è di proprietà il negozio, anche quella dell’affitto. Non mancano poi le tasse, oltre che il pagamento del canone di concessione dei prodotti di monopolio.

Insomma, anche se i guadagni sono interessanti, bisogna mettere in conto, come del resto per ogni attività, anche la questione dei costi da sostenere, non solo per l’apertura, ma anche per il sostentamento della realtà. Oltre a ciò, c’è da dire che il tabaccaio non lavora solitamente da solo, ma insieme ad altre persone, con le quali deve condividere il guadagno. Resta comunque il fatto che i suoi compensi annui siano piuttosto interessanti.