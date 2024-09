Supplì al telefono, se vuoi replicare questa chicca non perdere d’occhio l’orologio | Il segreto delle massaie romane

Supplì al telefono, se vuoi ricrearli a casa tua, stai attenta al tempo che passa, altrimenti combinerai un disastro.

Indubbiamente, tra le tante squisitezze che fanno parte della tradizione culinaria romana, non possono non essere annoverati anche i deliziosi supplì al telefono. Essi costituiscono sia un accattivante secondo piatto, che un goloso antipasto. Oppure possono essere serviti in pizzeria, in attesa della nostra pizza.

Il nome, alquanto simpatico, deriva dal fatto che, per essere mangiati, vanno aperti in due e, a quel punto, il cuore di mozzarella va a creare un filamento. Il tutto quindi inscena le sembianze di un telefono. Noi oggi vi riveleremo la ricetta per creare nelle vostre cucine una decina di supplì. Oltre a ciò vi sveliamo pure il trucco per portare in tavola qualcosa di realmente ben fatto.

Andiamo ora con la lista degli ingredienti, che sono 250 g di riso superfino, 100 g di mozzarella, 200 g di passata di pomodoro, 1 uovo, 1 cipolla, 1 l di brodo vegetale, 50 g di burro, nella stessa quantità, parmigiano grattugiato e, infine, olio extravergine d’oliva e sale q.b. Per impanarli necessiteremo di 2 uova, di pangrattato e farina 00 q.b. Per friggere, infine, servirà olio di arachidi q.b.

Supplì al telefono, la ricetta

Affettiamo finemente la cipolla e facciamola dorare, insieme all’olio ben caldo, in padella. Uniamo la passata di pomodoro, saliamo e lasciamo insaporire per qualche istante, Versiamo il riso e procediamo con la cottura, sfumando con il brodo vegetale, senza esagerare. Ora togliamo il risotto dal fuoco e aggiungiamo il burro, il parmigiano e l’uovo.

Mescoliamo e versiamo il riso in una teglia, quindi allarghiamolo con un cucchiaio e lasciamolo raffreddare per un’ora. A parte, in un piatto, sbattiamo le uova con una forchetta e poco sale. In un altro poniamo la farina e, in un altro ancora, il pangrattato. Oliamo le mani, prendiamo un poco di riso freddo e poniamo al suo centro un cubetto di mozzarella.

Il segreto del tempo per la buona riuscita

Compattiamo il tutto e passiamo il supplì nella farina, nelle uova e poi nel pangrattato. Dedichiamoci ora alla frittura. Facciamo friggere i supplì in abbondante olio bollente da tutti i lati e, man mano che saranno pronti, scoliamoli, con l’ausilio di una schiumarola, e poniamoli su un foglio di carta assorbente da cucina. Serviamoli ben caldi in tavola.

Il segreto, che in qualche maniera vi abbiamo già rivelato, per dei supplì perfetti, è legato al tempo, nel senso di dover far riposare il riso per almeno un’ora. Altra dritta da tenere a mente riguarda la frittura. Per fare in modo che la mozzarella si sciolga alla perfezione e crei il famoso filo del telefono, rigiriamo spesso il supplì con molta delicatezza.