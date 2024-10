Studio ammutolito a La Volta Buona: “Non parlo di lui” | La Balivo travolta dall’imbarazzo totale

A La Volta Buona è calato per un secondo il silenzio per via di una risposta data da una delle persone presenti nello studio. Andiamo a scoprire chi ha colto alla sprovvista Caterina Balivo.

Per il secondo anno consecutivo la Rai ha deciso di puntare nuovamente sul programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo (molti ricorderanno che prima del suo arrivo i telespettatori erano in compagnia di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone). All’inizio non c’erano dei risultati ottimi in termini di ascolto, ma con il passare del tempo la conduttrice ha portato a casa grandi soddisfazioni.

Il merito è senza dubbio del suo saper intrattenere il pubblico con estrema professionalità davanti alle telecamere. Riesce a rendere piacevole una conversazione con qualsiasi personaggio pubblico che accetta volentieri l’invito per rilasciare delle interviste.

Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it tra gli ospiti nello studio de La Volta Buona si è presentata una nota attrice della commedia sexy e durante la piacevole conversazione ha assunto un atteggiamento che ha lasciato i presenti a bocca aperta.

Tutti sono concordi nel dire che si tratta di uno dei volti cinematografici e del piccolo schermo più noti degli anni passati. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Cala il silenzio nello studio, Caterina Balivo colta alla sprovvista

L’attrice in questione è nata il 15 agosto 1944 ed è un ex ballerina tedesca naturalizzata italiana, in quanto è stata una delle donne più belle che ha avuto successo negli anni 70.

In un secondo momento si è dedicata alla televisione presentando in fiction televisive come Ho sposato uno sbirro, Nel 2020 ha partecipato a Ballando con le Stelle con il ballerino professionista Stefano Oradei. Nel 2023 ha interpretato una contessa nel film Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros. Stiamo parlando di Barbara Bouchet. Cosa avrà detto al punto tale da stare al centro dell’attenzione? La risposta è immediata.

“Non mi piace il personaggio”

Caterina Balivo stava chiacchierando con gli ospiti presenti in studio e in collegamento e a un certo punto ha chiesto di esprimere un pensiero su Fedez, dal momento che tutti ultimamente ne stanno parlando. L’attrice è stata chiara dicendo che è un personaggio pubblico che non gradisce. Dopo qualche secondo di silenzio la conduttrice ha ripreso la parola e ha portato avanti la puntata.

Non è un buon periodo per il cantante che dopo il divorzio con Chiara Ferragni sta affrontando delle situazioni difficili. Ultimamente a causa di un’inchiesta sul mondo ultras di Milan e Inter. A tal proposito Valerio Staffelli gli ha consegnato anche un Tapiro d’oro per un totale di 14 dati in tutti questi anni, ma stavolta non è stato allo scherzo.