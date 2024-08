‘Sto tornando’: Orietta Berti scalda i motori per la nuova stagione | Ecco dove vedremo la regina della musica italiana

Orietta Berti ha dato una splendida notizia ai fan! Tornerà nel piccolo schermo con tante novità. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, è stata soprannominata “l’usignolo di Cavriago” nel corso della sua carriera strepitosa vendendo oltre 16 milioni di dischi! La sua fama è arrivata in Europa per poi raggiungere L’Argentina, in Messico, l’Uruguay e anche il Giappone.

Con Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Iva Zanicchi e Milva Orietta Berti è una delle protagoniste indiscusse della musica italiana tra gli anni sessanta e settanta. Ancora oggi cavalca l’onda del successo, basta pensare al tormentone Mille accanto ad Achille Lauro e Fedez.

Sì è anche cimentata nel ruolo di opinionista in un’edizione del Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli. I fan sostengono che abbia svolto questo lavoro nel migliore dei modi, come sempre del resto.

Adesso Alfonso Signorini può contare su Cesara Buonamici mentre per Orietta Berti ci saranno altri programmi televisivi. È stata lei in persona a dare la splendida notizia.

Nuova avventura televisiva per Orietta Berti

Sul sito lanostratv.it è stata riportata un’intervista di Orietta Berti a TeleSette in cui ha spiegato come sta trascorrendo l’estate: “Ho un calendario fittissimo di impegni e mi entusiasma l’idea di affrontare nuove sfide creative…Di sicuro quando si fa ciò che si ama l’energia non manca”.

A questo punto chi la segue fin dai suoi primi esordi non vede l’ora di scoprire cosa sta bollendo in pentola. A prescindere da tutto una cosa è certa: sarà un altro successo da inserire all’interno del suo curriculum privo di paragoni.

“Chi si ferma è perduto!”

Tutti sono concordi nel dire che Orietta Berti abbia un’energia invidiabile e uno stile di vita tale da permetterle di fare tante cose con vitalità. Ha ammesso di seguire una nutrizione mediterranea e non rinuncia mai a una bella passeggiata in mezzo al verde. Inoltre a casa ha un tapis roulant, uno dei suoi attrezzi preferiti. In questo periodo si starà preparando ancor di più alla vigilia del suo nuovo debutto.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale TeleSette Orietta Berti ha deciso di parlare apertamente della sua carriera nel piccolo schermo: “Posso anticipare che per la prossima stagione televisiva ci saranno tante belle sorprese”. Fino a poco tempo fa aveva parlato di un suo ritorno con un grande show realizzato in onore della sua strepitosa carriera. Non si sa ancora nulla, dunque non ci resta che attendere delle news.