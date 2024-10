STITICHEZZA, finalmente è solo un brutto ricordo | Il nutrizionista mi ha elencato i prodotti miracolosi: prendi nota e corri al bagno

Soffri di stitichezza? Da oggi puoi dirle addio. Basta che metti maggiormente questi alimenti nel tuo carrello.

La salute, lo sappiamo, come recita un famoso e veritiero detto, vien mangiando. Dunque può essere che talvolta qualche malessere, sia fisico che psicologico, avvenga a causa di qualche cosa di sbagliato che abbiamo assunto. Di certo, seguire una dieta, intesa come alimentazione ,sballata e per nulla bilanciata e controllata, può portarci ad avere disturbi anche nel transito intestinale.

A quel punto, oltre provocare dolori molto forti al colon, potremmo riscontrare stitichezza. Ciò non è da prendere alla leggera, perché se questo stimolo perdura, potremmo anche dover andare al pronto soccorso. Nei casi meno gravi può comunque arrecare un malessere e generare irritabilità pure nervosa e gonfiori addominali molto vistosi.

Potremmo anche riscontrare gravi difficoltà digestive e, non sentendoci a nostro agio, ovvio è che non potremo essere brillanti nel lavoro o nello studio. Tutto ciò è da evitare, perché noi dobbiamo cercare di vivere meglio che possiamo, nonostante la crisi e la situazione molto dura che perdura in Italia. Per combattere la stitichezza è sempre bene bere almeno due litri di acqua a giorno.

Stitichezza, combattila con l’idratazione e il movimento

No anche a una vita eccessivamente sedentaria e, pertanto, se non possiamo andare in palestra cerchiamo per lo meno di non prendere l’ascensore e fare il più possibile le scale. Muoviamoci a piedi e di tanto in tanto alziamoci dalla sedia per sgranchirci. Tuttavia è il cibo che può venirci in aiuto per risolvere questa spinosa questione.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo troviamo ampiamente in vendita in tutti i supermercati. A parlarcene in maniera dettagliata, mostrandoceli a uno a uno durante la sua spesa, è il nutrizionista Andrea Filipponi, tramite un video postato sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Gli alimenti da mettere nel carrello

Oltre alla già menzionata acqua e alle prugne, che sono ricche di sorbitolo e fibre e che quindi sono in grado di stimolare l’intestino, puntiamo alle mele. Queste ultime sono fornitissime di pectina. Si tratta di una fibra che facilita con disinvoltura il movimento intestinale. Sì e ancora sì alle verdure a foglia verde, che hanno dalla loro parte il magnesio, che stimola l’intestino.

Ottimi anche i frutti di bosco, fonte inesauribile di fibre solubili, che stimolano il transito. Proseguiamo la carrellata con le lenticchie, anche loro ricchissime di fibre e amiche del transito intestinale. Stesso discorso per il kiwi. Non scordiamoci nemmeno dei semi di Chia, che aiutano la digestione e infine i probiotici, che migliorano rapidamente la regolarità intestinale. Infine non scordiamoci l’avena.