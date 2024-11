Stipendio e Tredicesima, quest’anno le date sono CAMBIATE | Non farti trovare impreparato e segna tutto: rischi di trovarti senza un soldo

Stipendi e tredicesima sono fondamentali soprattutto in questo periodo dell’anno, ma sei sicuro di averne diritto?

Dicembre è il mese dei regali, delle luci natalizie e, soprattutto, della tanto attesa tredicesima. Una boccata d’ossigeno per i conti che faticano a stare in equilibrio, soprattutto dopo le spese accumulate durante l’anno. La tredicesima è quel bonus speciale che ci fa guardare lo stipendio con occhi a cuoricino.

La mensilità extra, erogata in aggiunta al normale salario, è destinata ai lavoratori dipendenti. L’idea originale era di permettere alle famiglie di affrontare meglio le spese natalizie, ma oggi è diventata anche l’occasione per pianificare vacanze, saldare debiti o semplicemente mettere da parte qualcosa.

La sua sorella maggiore, lo stipendio, rimane l’asse portante del bilancio familiare: arriva puntualissimo ogni mese, ma a dicembre viene accompagnato da questa piacevole aggiunta. E quando la tredicesima si avvicina, iniziamo già a sognare.

Le origini della tredicesima

La tredicesima non è solo un vezzo moderno: ha radici storiche. Fu introdotta in Italia nel 1937, durante il regime fascista, con il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’industria, per poi estendersi a tutti i lavoratori dipendenti nel 1946.

Nata come gesto per incentivare i consumi, oggi è un diritto consolidato. Quanto allo stipendio, è ancora più antico: da sempre, è la forma principale di retribuzione per il lavoro svolto, evolvendosi nel tempo fino a diventare una garanzia di stabilità per milioni di persone.

Tutto cambia: date e diritti

Quest’anno, la tredicesima arriverà probabilmente intorno alla metà di dicembre, ma le date precise possono sempre cambiare, come accade ogni anno. Lo scorso anno, il pagamento è avvenuto il 15 dicembre. Quest’anno, però, il 15 cade di domenica: c’è chi ipotizza un anticipo a venerdì 13, ma nulla è ancora certo. Alcuni pensano possa anche ritardare oltre il 16. Secondo il decreto-legge 350/2001, lo stipendio e la tredicesima per il personale statale possono essere pagati a partire dal 7 dicembre, seguendo un calendario deciso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ecco perché è fondamentale non farsi trovare impreparati. Con il Black Friday e il Cyber Monday di novembre, la tentazione di spendere è fortissima, ma attenzione a non esagerare. Se si svuota il portafoglio ora, si rischia di ritrovarsi in difficoltà nel gestire le spese natalizie vere e proprie. In più, molti bonus previsti potrebbero slittare. Insomma, non farti fregare, specie se fai parte del personale docenti o ATA, in attesa del bonus natalizio. La notizia è stata data da Orizzontescuola.it.