Stipendi luglio 2024, un aumento di circa il 50% per questi lavoratori | Gli importi sono già visibili

Stipendi di luglio 2024, previsti soldini in più per alcuni lavoratori. Circa il doppio. C’è da festeggiare.

Indubbiamente sentire parla di buste paga più sostanziose fa venire una gran voglia di saltare sul posto. L’euforia non può dunque che entrare a far parte della nostra mente e del nostro cuore. E del resto con la situazione che ha del pazzesco che vige tuttora nel nostro Paese il solo pensiero di avere dei guadagni leciti in più a stretto giro fa girare la testa.

Non per nulla la crisi c’è ed è ancora padrona indiscussa dell’Economia pressoché mondiale. Ogni giorno si parla di altri aumenti che toccano sostanzialmente tutti quanti i settori, incluso quello alimentare. Le spese da onorare ogni mese sono tantissime e in certi casi pure molto pesanti da affrontare.

E tutto ciò non ci consente di vivere una vita serena nonché di riposare come si deve la notte. Anche perché quei fortunati che un lavoro ce l’hanno sovente non possono contare su un gran stipendio. Ora però per il prossimo mese è stato deciso un bel aumento per alcuni di loro. La cifra? Diciamo che stando su una percentuale, possiamo parlare di circa il 50%.

Stipendi di luglio, saranno quasi il doppio per alcuni lavoratori

E ciò è decisamente molto importante perché si tratta di un bel rialzo. La nota dolente è che non tutti i lavoratori potranno contare su ciò. E a questo punto, come è anche giusto e normale che sia, in tanti inizieranno a sperare, incrociando le dita, se anche loro fanno parte di questa lista dei fortunati.

In realtà chi ne fa parte ne è già al corrente. Tanto più che troverà i soldini in più a fine giugno, nella classica e tanto agognata busta paga, oppure in un cedolino a parte. Tuttavia il pagamento della somma ulteriore potrà avvenire, a onor del vero anche a partire dal 1 luglio. Avete capito di che cosa stiamo parlando?

La lista dei fortunati

Della quattordicesima che spetta ai lavoratori dipendenti che fanno parte di questi collettivi nazionali: terziario, commercio, turismo, alimentare, chimica, pulizie e multiservizi, autotrasporti e logistica. Tuttavia la percepiscono anche i dipendenti di Poste Italiane, gli addetti alla vigilanza privata e i servizi fiduciari, nonché coloro che sono assunti con contratto in farmacie private.

Da ora è prevista anche per coloro che possiedono un contratto a tempo determinato o part time ma non devono svolgere la mansione di stagisti o tirocinanti. Niente da fare nemmeno per i lavoratori autonomi così come coloro che svolgono la professione di collaboratori domestici. Parliamo ad esempio di colf e badanti.