Stefano, purtroppo dobbiamo fermarci | Affari Tuoi prende una pausa inattesa: i telespettatori sono increduli, il motivo è incredibile

Stefano De Martino, terribile doccia fredda per lui. Pausa inattesa per Affari Tuoi.

Anche per lui è arrivata adesso una grandissima e profonda delusione professionale. Per altro risulterà una tremendo doccia fredda, visti i risultati che ha ottenuto alla conduzione di Affari Tuoi e, sebbene all’inizio non avesse convinto tutti gli addetti ai lavori, poi le sorti si sono ribaltate. Possiamo anche annoverare la splendida Selvaggia Lucarelli, che ha speso parole al miele nei suoi confronti.

Il pubblico lo adora e tante sono clip tratte dal programma che vengono molto commentate, diventando, in men che non si dica virali. Anche Vincenzo Mollica lo ha elogiato e non poco, ma adesso, per Stefano De Martino è arrivato l’incredibile stop. No, non si tratta affatto di una fake news ma di una dura realtà da accettare. Parliamo del fatto che proprio il gioco di Mamma Rai sarà protagonista di una pausa.

Diciamo che questa parola incuterà gran paura nei cuori dei più, visto che quado la sentono pronunciata da un partner nella vita, non porta nulla di buono. In questi casi si parla di quella di riflessione, che è l’anticamera della rottura. Stefano ne sa qualcosa, come è stato con la sua ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, pausa improvvisa per Affari Tuoi

Di certo questa mazzata non ci voleva, ma essendo un grande guerriero, riuscirà a rialzarsi. Dicerto avrà alzato al cornetta per avvisare i suoi familiari e anche Maria De Filippi, vista come la sua pigmalione. Lei stessa infatti lo ha chiamato per fargli un in bocca al lupo per la sua esperienza TV, prima che iniziasse la stagione TV 2024/2025.

Loro sono molto amici e lui è sovente è ospite a C’è Posta Per Te e di certo, come sperano le sue numerosissime fan, lo sarà anche quest’anno, facendo un meraviglioso regalo a qualche suo estimatore. E mentre si parla della nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile, ecco la notizia della pausa di Affari Tuoi. Ce ne parla Caffeina.

Il motivo della mancata messa in onda

In poche parole Affari Tuoi non sarà trasmesso giovedì 14 novembre 2024, dato che al suo posto troveremo la partita di calcio Belgio Italia, che vale per la Nation League. Tuttavia sottolineiamo per dovere di cronaca neanche la fiction Don Matteo andrà in onda ma che, stando all’ascolto di alcune spifferate di Blasting News, verrà traslata a martedì 12 novembre.

Insomma, si tratta solo di una serata e nulla di più. Ad ogni modo può essere che, sempre per gli stessi motivi, altri appuntamenti di Affari Tuoi saranno cancellati prossimamente e di certo capiterà nel periodo di Sanremo. In ogni caso siamo abituati a non vedere Stefano il sabato sera, dal momento che Ballando Con Le Stelle va in onda subito dopo il TG1.