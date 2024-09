Stefano De Martino sgancia la bomba: “A breve mi licenzieranno” | Altro che pupillo della RAI, la sua nuova avventura fa scatenato il caos a Viale Mazzini

Stefano De Martino ha parlato di licenziamento. Sta davvero per finire la sua avventura in Rai?

In tanti lo ricorderanno ancora come concorrente del padre di tutti talent. Stiamo ovviamente parlando di Amici. Allora era poco più che un ragazzino e gareggiava nella categoria danza. Difatti lui è in primis un eccellente ballerino. Arrivò quinto alla finale e si innamorò di colei che la vinse. E chiaramente ci stiamo rifendo alla mitica Emma Marrone.

Con lei la liason durò poco. Lui la tradì in seguito con Belen Rodriguez e il resto è storia recente. Nel frattempo lui si è rimboccato sempre più le maniche, dimostrando di essere un bravo conduttore. Ha fatta tanta gavetta diventando uno showman di massimo rispetto. Non si è fatto mancare nemmeno il Teatro dove ha riscosso un enorme successo.

E quando è giunta la notizia della sua possibile conduzione, diventata poi una certezza e, infine, una realtà di Affari Tuoi le sue fan, decisamente numerose, hanno iniziato a festeggiare. Tanto più che ora che è al timone da un paio di settimane dal game show pre- serale di Rai 1, sta ottenendo buoni consensi, pure lui è felicissimo.

Stefano De Martino, ” A breve mi licenzieranno”

Si è preparato tantissimo per condurlo bene, osservando con attenzione pure le edizioni passate, come ha svelato durante la sua bella intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni che lo aveva pure messo in copertina. Non ha chiaramente voluto emulare nessuno e il suo stile affabile, elegante e garbato piace moltissimo.

Ed è per tale motivo che una sua dichiarazione è parsa a tutti quanti una sorta di terribile fulmine a ciel sereno. ” A breve mi licenzieranno“, ha dichiarato il conduttore campano. Come è possibile che accada ciò dopo che era stato visto e posto come una delle nuove punte di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini?

La verità sul suo licenziamento dalla Rai

In realtà le dichiarazione di Stefano, fatta ai microfoni di Bruno Vespa a “Cinque minuti” sono state alquanto ironiche. Parlando di Affari Tuoi ha spifferato:” Gioco contro il sistema e contro il dottore, tifo sempre per i concorrenti e siccome la stagione è partita da poco e ci sono state parecchie vincite, dico sempre che a breve mi licenzieranno perché è un’edizione troppo fortunata“.

Insomma, le sue estimatrici possono dormire sonni bei tranquilli, dal momento che nessuno ha la minima intenzione di mandare via il loro amatissimo conduttore, che sarà impegnatissimo con il quiz ancora per qualche anno. E ora si attende anche la ripartenza di altri programmi che lo vedranno nuovamente grandissimo protagonista.